Osmangazi, Turcja

od €179,094

84–212 m² 6

Poddaj się: 2023

Czy powinniśmy objąć miasto słońcem, które wzejdzie do twojego domu za cztery pory roku? W tym projekcie zobaczysz życie metropolitalne z zupełnie innego widoku, w którym możesz cieszyć się niebieskim do pełnego z domami i biurami przylegającymi do morza, i gdzie jakość spotyka się z elegancją. W projekcie, który znajduje się w uprzywilejowanym punkcie, plan układu, jego specjalna lokalizacja i warunki środowiskowe zostały zaprojektowane poprzez dogłębne zbadanie. Projekt składa się łącznie z 235 niezależnych sekcji. W projekcie 54 1 + 1 rezydencje i 36 2 + 1 rezydencje; Istnieje 136 biur i 9 sklepów ulicznych, z których 74 to 1 + 1, 42 to 2 + 1, a 20 to 3 + 1. Łącząc biznes i codzienne życie, Velux przenosi energię miasta do twojej przestrzeni życiowej. Stacja metra: 300m İzban: 800m Forum Bornova Mall: 4,5 km Alsancak: 4 km Uniwersytet Ege: 6 km Karşıyaka: 7 km Lotnisko: 20 km