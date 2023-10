Milas, Turcja

od €2,04M

Oferujemy przestronne i przytulne wille z basenami, ogrodami i jadalnią na świeżym powietrzu, malownicze widoki na wzgórza, gaje oliwne i morze, miejsca parkingowe. Powierzchnia ogrodu - od 1000 m2 do 3700 m2. Rezydencje są w rzeczywistości oznaczone jako Six Senses Residences Kaplankaya, a hotel oferuje właścicielom pełne usługi za dodatkową opłatą. Rezydencja oferuje 7 plaż (4 w pełni obsługiwane, 3 zaciszne), klub, 5 restauracji i sklepów, obiekty sportowe, duże centrum spa w hotelu Six Senses, całodobowa usługa konsjerża, centrum fitness, kryte i odkryte baseny. Wyposażenie i wyposażenie w domu Parkiet dębowy Marmurowe podłogi Wanny Villeroy i Boch Urządzenia dobrej marki Szafka kuchenna Klimatyzacja Daikin i Mitsubishi System satelitarny Wi-Fi Podwójne szyby "System „inteligentnego domu” Kominek Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się kilka minut od plaży.