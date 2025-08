Dosemealti, Turcja

LARES VILLAS to dwa osobne projekty składające się z 10 i 24 luksusowych willi w Antalyi. Odbywa się to pod gwarancją GEYLAN COMPANY. Są to wille o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Każda willa ma prywatny basen. jest 5 sypialni i salon. wszystkie sypialnie mają łazienkę i garderobę.. Wille s…