Istanbul Safakoy Apartment Compound

Avanos, Turcja

Firma Stay Property oferuje nowe apartamenty w Alanyi - dzielnicy Cikcilli.Osiedle mieszkaniowe posiada układy: 1+1, 2+1, 3+1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 45 do 169,2 m2. Odległość do morza wynosi 1800 m. Nowa nieruchomość w Cikcilli jest odpowiednia dla tych, którzy chcieliby mieszkać w centrum, ale z dala od hoteli i napływu turystów. Ten niewielki obszar położony jest w centrum Alanyi, zaczyna się 400 m od morza i rozciąga się 2 km w kierunku gór od głównej autostrady. A wzdłuż niego zlokalizowana jest główna infrastruktura miasta – największy supermarket sieci Migros, a także centrum handlowe Alanium i Metro w sąsiednim Oba. W pobliżu znajduje się także duży szpital miejski.Oprócz bogatej infrastruktury okolicę Cikcilli wyróżniają przytulne, piękne uliczki i luksusowe kompleksy, a także liczne tereny parkowe. Za autostradą jest wiele pustych działek, powstają tu nowe luksusowe rezydencje, które będą pojawiać się w przyszłości. Dolna część terenu jest całkowicie zabudowana, znajdują się tu zarówno proste tureckie domy, jak i rezydencje. Dogodny teren do wypoczynku i zamieszkania, wszystko co potrzebne jest w pobliżu, w odległości spaceru.