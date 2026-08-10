Erdemli, Turcja

Wideo z apartamentów i postęp budowy zostaną wysłane na życzenie!Kompleks mieszkalny oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuk.Kompleks znajduje się na powierzchni 3.911 m2 i składa się z dwóch bloków. Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1 są na sprzedaż, o powierzchni od 53 …