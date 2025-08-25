  1. Realting.com
  Turcja
  Çeşme
  Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme

Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme

Çeşme, Turcja
46
ID: 27802
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Çeşme

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze w Kompleksie w Çeşme

Çeşme, położone w zachodniej części Izmiru, to popularne miejsce wakacyjne znane z czystego powietrza i plaż z niebieską flagą. Z jego naturalnym pięknem, słynnymi restauracjami, unikalną kuchnią, mariną, architekturą i historią, jest jednym z najbardziej renomowanych i luksusowych regionów Turcji.

Ten wyjątkowy projekt został zaprojektowany, aby połączyć najlepsze momenty życia z nieskończonym błękitem morza. Oferuje nową przestrzeń życiową, w której możesz cieszyć się urokami Çeşme. W tym specjalnym projekcie możesz o każdej porze dnia cieszyć się spokojem morza, doświadczając komfortu nowoczesnego życia i uroku natury. Projekt jest nie tylko estetyczny, ale także doskonałym przykładem funkcjonalności i komfortu. Unikalny design nieruchomości umożliwia budowę w układzie tarasowym, który odpowiada naturalnemu nachyleniu terenu. Taki układ zapewnia, że każda nieruchomość ma nieprzerwaną panoramę morza.

Nieruchomości na sprzedaż w Izmirze znajdują się w lokalizacji przy plaży, zaledwie 3 km od mariny, restauracji, marketów i aptek, 4 km od szpitala, 19 km od Centrum Surfingowego w Porcie Alaçatı i 86 km od lotniska Adnan Menderes.

Kompleks został zbudowany na powierzchni 16 850 m² i obejmuje dwupoziomowe apartamenty z ogrodem oraz mieszkania na środkowych piętrach. Oferuje takie udogodnienia jak otwarte i zamknięte parkingi, przestrzenie sportowe i rekreacyjne, wspólne baseny, łaźnię turecką, saunę, kawiarnię, bar przy basenie, hol oraz recepcję. Dodatkowe udogodnienia to generator, zbiornik wodny, całodobowa ochrona i monitoring.

Mieszkania składają się z salonu, otwartej kuchni, sypialni, łazienki en-suite, balkonu, tarasu i tarasu ogrodowego. Wyposażenie wnętrz obejmuje stalowe drzwi, okna z ramami aluminiowymi, szkło termoizolacyjne, podłogi ceramiczne i laminowane, lakierowane szafki kuchenne i drzwi, system inteligentnego domu, elektryczne rolety oraz klimatyzację do ogrzewania i chłodzenia.


ADB-00107

Lokalizacja na mapie

Çeşme, Turcja
Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$1,08M
