Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey

Mersin, Turcja

od €73,000

Poddaj się: 2024

Deweloper: Alioglu insaat

Lavinya Premium ( Mersin / Erdemli, dystrykt Tomuk ) 100 metrów od morza!!! Cena: od 73 000 euro. Początkowa rata: 50%, a następnie rata do czerwca 2024 r. Termin: grudzień 2024 r Apartamenty 1 + 1 ( brutto 70-75 mkw. ) Apartamenty 2 + 1 ( brutto 100-108 mkw. ) Apartamenty 3 + 1 ( brutto 160 mkw. ) Zaprezentowane są również apartamenty 1 + 1 dwupoziomowe, a także apartamenty 1 + 1 i 2 + 1 z tarasami. Infrastruktura zewnętrzna: koszykówka, tenis i place zabaw dla dzieci, basen z parkiem wodnym, kawiarnia, parking, miejsce do grillowania, generator, altany, ścieżki spacerowe, parking dla rowerów, Infrastruktura wewnętrzna: łaźnia turecka, sauna, kryty basen, siłownia, kino. Uwaga: od morza 100 m, ceramiczne podłogi w korytarzu, łazienka i balkony, laminat w pokojach, szafa w korytarzu, zestaw kuchenny mdf, w łazience ( prysznic, umywalka, ceramiczna podłoga i okładzina ścienna, urządzenia oświetleniowe, klimatyzacja, sufity w płyt kartonowo-gipsowych, drzwi stalowe, okna panoramiczne na podłogę z aluminium, system przeciwpożarowy, ochrona 24/7, nadzór wideo. Firma budowlana ALIO«LU INŞAAT rozpoczęła działalność w 1998 roku. Budujemy domy w Mersin Doświadczenie zawodowe: - tysiące zbudowanych i sprzedanych mieszkań - w 2022 r. rozpoczęto budowę ponad 800 mieszkań Gwarantujemy: -najlepsza jakość -poddanie się obiektom na czas -procent do 2 lat - pełne wsparcie transakcji od konsultacji do uzyskania TAPU - gwarantowany okres po dostawie domu 2 lata -bezpłatna kontrola naszych obiektów Szczęśliwymi właścicielami naszych mieszkań byli mieszkańcy z całego świata: Rosja, Turcja, Kazachstan, Ukraina, Białoruś, Kanada, USA, Wielka Brytania itp. Nasze biuro znajduje się pod adresem: Turcja, Mersin / Erdemli, dystrykt Tomyuk, ul. Khoja Ahmet Yesevi, d.5