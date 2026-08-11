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Nowe budynki na sprzedaż w Yunus Emre

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Rezydencja The Project in Bayraklı Location
Rezydencja The Project in Bayraklı Location
Rezydencja The Project in Bayraklı Location
Rezydencja The Project in Bayraklı Location
Rezydencja The Project in Bayraklı Location
Pokaż wszystko Rezydencja The Project in Bayraklı Location
Rezydencja The Project in Bayraklı Location
Kayapinar, Turcja
od
$187,852
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 26
Projekt znajduje się w regionie Izmir Bayraklı 26 pięter 226 nieruchomości mieszkalnych Dla każdego mieszkania jest miejsce w zamkniętych apartamentach typu otopark typu 1 + 1 do 6 pięter widok na miasto 1 salon 1 sypialnia 1 łazienka - centrum miasta 10 minut -W pobliżu metra Proj…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Apartamentowiec Apartment Flat İn Kuşadası
Apartamentowiec Apartment Flat İn Kuşadası
Apartamentowiec Apartment Flat İn Kuşadası
Apartamentowiec Apartment Flat İn Kuşadası
Apartamentowiec Apartment Flat İn Kuşadası
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartment Flat İn Kuşadası
Apartamentowiec Apartment Flat İn Kuşadası
Kayapinar, Turcja
od
$232,052
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Rozwinięta infrastruktura Ludzie z różnych krajów mieszkają w kompleksie mieszkaniowym. Mieszkanie jest wyjątkowe Niepowtarzalny widok na morze, miasto, przyrodę, krajobraz, panoramiczny widok, który nigdy się nie zamknie. Dom jest niski na 4 piętrze, są 2 apartamenty dwupoziomowe. Jest w…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Apartamentowiec Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Apartamentowiec Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Apartamentowiec Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Apartamentowiec Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Apartamentowiec Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Kayapinar, Turcja
od
$165,946
Opcje wykończenia Gotowe
-Izmir -Obszar Bornova -Następnie do Yasar i Ege University -Nowy projekt - Nadaje się do dokumentu pobytowego i obywatelstwa
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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TekceTekce
Apartamentowiec Seaside Project İzmir
Apartamentowiec Seaside Project İzmir
Apartamentowiec Seaside Project İzmir
Apartamentowiec Seaside Project İzmir
Apartamentowiec Seaside Project İzmir
Kayapinar, Turcja
od
$236,114
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Rezydencja Apartment in Aydın-Kuşadası
Rezydencja Apartment in Aydın-Kuşadası
Rezydencja Apartment in Aydın-Kuşadası
Rezydencja Apartment in Aydın-Kuşadası
Rezydencja Apartment in Aydın-Kuşadası
Pokaż wszystko Rezydencja Apartment in Aydın-Kuşadası
Rezydencja Apartment in Aydın-Kuşadası
Kayapinar, Turcja
od
$232,052
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Przedstawiam państwu wyjątkowy apartament w jednym regionie turystycznym, Kusadasi. 9 przecznic od kompleksu mieszkalnego basen, salon sportowy, parking, plac zabaw i wiele innych. Bliskie szkoły, sklepy. Rozwinięta infrastruktura Ludzie z różnych krajów mieszkają w kompleksie mieszkaniow…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Turcja
od
$583,445
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Nowy projekt kompleksu mieszkaniowego Begonvilla Spokojna zieleń w ekologicznie czystym obszarze Willa z 3 piętrami Brutto 280 m2 Netto 256 m2 4 + 2 4 sypialnie 2 sale System ogrzewania podłogowego Kominek Taras z kominkiem Otwarta pula Otwórz otopark Zielona prywatna działka …
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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