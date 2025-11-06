Mieszkanie w nowym budynku Luksusowe apartamenty w Zeytinburnu Istanbul z widokiem na morze i miasto

Ce La Vi Tower to nowoczesny projekt mieszkaniowy położony w dzielnicy Zeytinburnu po europejskiej stronie Stambułu. Projekt obejmuje 105 apartamentów oraz lokale handlowe w eleganckim budynku z panoramicznym widokiem na morze i miasto.

Doskonała lokalizacja w pobliżu Marmaray, metra, autostrady E-5 oraz nadmorskiej dzielnicy Fişekhane zapewnia wygodny dostęp do wszystkich części miasta.

Cechy projektu:

• Nowoczesna architektura

• Widok na morze i miasto

• Apartamenty od 1+1 do 3+1

• Parking podziemny

• Centrum fitness

• Ochrona 24/7

• Przyjazne środowisko rodzinne

• Wysoki potencjał inwestycyjny

Dlaczego warto inwestować?

Projekt oferuje atrakcyjne dochody z wynajmu i wzrost wartości nieruchomości w jednej z najbardziej rozwijających się części Stambułu. Odpowiedni do uzyskania obywatelstwa tureckiego.