Kompleks mieszkalny Turkish citizenship by investment!

Przedstawiamy Państwu nasz nowy kompleks zlokalizowany w dzielnicy Maltape.

Pakiet apartamentowy dla tureckiego obywatelstwa:

Dwa apartamenty: 1 + 1 i 1 + 1 na 435.00 USU

Dwa apartamenty: 2 + 1 i 1 + 1 na 485.00 USU

Na życzenie wyślemy wideo naszych klientów kupujących mieszkania w tym kompleksie z naszą firmą dla tureckiego obywatelstwa (zajmujemy się całą transakcją)!

Kompleks mieszkalny składa się z dwóch bloków, z apartamentami na sprzedaż od 1 + 1 i 2 + 1.

Kompleks znajduje się w Maltepe (12 minut spacerem do promenady, 3 minuty spacerem do stacji Cevizli Marmaray, 13 minut spacerem do stacji metra Esenkent (M4, podłączony do lotniska Sabiha Gokcen).

Sklepy, kawiarnie i restauracje, uniwersytety, szkoły i szpitale są w pobliżu.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Pasek basenowy

Sauna

Hamam turecki

Siłownia

Ogrody i ścieżki spacerowe

Plac zabaw dla dzieci

Obszary społeczne

Sala konferencyjna

Pokój gier

Pokój bilardowy

Kino

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń lub napisz do nas.