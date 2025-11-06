  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.

Umeblowany apartament 1+1 z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.

Alanya, Turcja
od
$173,804
11
ID: 32885
Data aktualizacji: 18.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Zdjęcia apartamentów dostępne na życzenie!

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m² z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.

Oferujemy apartamenty w nowym kompleksie z luksusowymi udogodnieniami od Yekta Homes, jednego z wiodących deweloperów w regionie.

Kluczową cechą kompleksu jest łatwy dostęp do morza – zaledwie 10 minut spacerem. W pobliżu znajdują się główne atrakcje Alanyi: Czerwona Wieża, Twierdza Alanya, port miejski, Plaża Kleopatry i Jaskinia Damlataş.

Szkoły, uniwersytet, szpitale, dziesiątki renomowanych restauracji, supermarkety, salony kosmetyczne i wszystko, czego potrzebujesz do codziennego życia, znajduje się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Brodzik dla dzieci
  • Zjeżdżalnie wodne
  • Basen kryty
  • Sala fitness
  • Sauna i łaźnia turecka
  • Ogród
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Agregat prądotwórczy
  • Parking
  • Strefa rekreacyjna
  • Usługi concierge
  • Ochrona i monitoring 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
