Kompleks mieszkalny Umeblowany apartament 1+1 z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m² z widokiem na morze w kompleksie Yekta Royal Club.

Oferujemy apartamenty w nowym kompleksie z luksusowymi udogodnieniami od Yekta Homes, jednego z wiodących deweloperów w regionie.

Kluczową cechą kompleksu jest łatwy dostęp do morza – zaledwie 10 minut spacerem. W pobliżu znajdują się główne atrakcje Alanyi: Czerwona Wieża, Twierdza Alanya, port miejski, Plaża Kleopatry i Jaskinia Damlataş.

Szkoły, uniwersytet, szpitale, dziesiątki renomowanych restauracji, supermarkety, salony kosmetyczne i wszystko, czego potrzebujesz do codziennego życia, znajduje się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Brodzik dla dzieci

Zjeżdżalnie wodne

Basen kryty

Sala fitness

Sauna i łaźnia turecka

Ogród

Plac zabaw dla dzieci

Agregat prądotwórczy

Parking

Strefa rekreacyjna

Usługi concierge

Ochrona i monitoring 24/7

