  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya

Muratpasa, Turcja
od
$718,109
;
31
Zostawić wniosek
ID: 27884
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya

Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów i supermarketów w Kargıcak zwiększa jego tempo rozwoju.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi w Turcji znajdują się 2,8 km od plaży, 3,4 km od centrum Kargicak, 5,2 km od centrum Mahmutlar, 12 km od centrum handlowego Alanyum, 14,2 km od zamku w Alanyi, 14 km od centrum Alanyi i 25 km od lotniska Gazipasa .

Kompleks zbudowany jest na powierzchni 15 000 m² i obejmuje liczne udogodnienia, takie jak boisko do koszykówki, kort tenisowy, kryty i odkryty basen, centrum fitness, łaźnia turecka, sauna, sala gier i parkingi wewnętrzne i zewnętrzne.

Apartamenty charakteryzują się wysokimi sufitami, eleganckim wystrojem i wysokiej jakości materiałami. Wyposażone są w izolację akustyczną i termiczną, system inteligentnego domu, opcjonalny system ogrzewania podłogowego, infrastrukturę LED na suficie oraz ukryte klimatyzatory. Część ściany z telewizorem pokryta jest marmurem.


AYT-03885

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence with a swimming pool and a conference room near a highway and Istanbul International Financial Center, Istanbul
Atasehir, Turcja
od
$980,969
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Cekmekoy, Turcja
od
$1,19M
Zespół mieszkaniowy CONCEPT TREND
Elvanli, Turcja
od
$41,116
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$328,296
Zespół mieszkaniowy Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turcja
od
$533,941
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$718,109
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcja
od
$715,289
Kompleks oferuje 90.000 m2 terenów zielonych i szlaków spacerowych przeznaczonych do spokojnego i zrównoważonego stylu życia.Cechy:zielone obszary i ścieżki spacerowecentrum fitnessgarażbezpieczeństwobaseny kryte i odkrytejadalnia i salonsklepyZakończenie - 2029.Lokalizacja i pobliska infras…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Zespół mieszkaniowy Sea View Residance
Didim, Turcja
od
$466,746
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Dwupoziomowy apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Altinkum-Rodzinny dom wakacyjny w Didim Idealna inwestycja w nieruchomości dla tych, którzy chcą mieszkać w prywatnym luksusie z 3 sypialniami dwupoziomowymi w Didim Altinkum. Jest w odległości spaceru od plaży Altinkum, targu, kawia…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$399,925
Oferujemy apartamenty z tarasami.W rezydencji znajduje się zadaszony parking, basen, ogród, system ochrony, centrum fitness, sauna, gazeboes.Zakończenie - kwiecień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaTelewizja satelitarnaŻaluzje elektryczneOgrzewanie podłogoweOkna PVCSIEMENS …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje