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Nowe budynki na sprzedaż w Dosemealti

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Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$226,823
Kompleks mieszkalny znajduje się na powierzchni 9,504 m2, na której duża część (6,400 m2) jest powierzchnią zieloną.Projekt posiada mieszkania z 2-3 sypialniami. Dla każdego mieszkania zapewnione jest miejsce parkingowe.Budynek posiada odporność sejsmiczną zgodnie z normami europejskimi.Loka…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$159,174
Projekt znajduje się na powierzchni 17,989 m2, z czego większość (8,900 m2) to tereny zielone i 3,940 m2 baseny.Kompleks posiada 1-2 pokojowe mieszkania, kilka basenów, siłownia, plac zabaw, altana, miejsce parkingowe dla każdego mieszkania.Budynki mają odporność sejsmiczną zgodnie z normami…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$1,46M
Oferujemy dwupiętrowe wille z basenem, ogrodem i parkingami dla 2 samochodów.Cechy mieszkania Każda sypialnia posiada garderobę i łazienkę. Na pierwszym piętrze jest też pralnia.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenneBudownictwo w kuchniPompa ciepłaKlimatyzacjaSystem alarmowyInt…
Agencja
TRANIO
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, Jacuzzis and saunas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$1,59M
Projekt składa się z 7 niezależnych willi w szybko rozwijającej się okolicy Antalya, Deşemealtı. Wszystkie trzypiętrowe wille o powierzchni 600 m2 posiadają własny basen, saunę i jacuzzi. Uwzględniono również zabezpieczenia i parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura W pobliżu projektu z…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$1,57M
Oferujemy wille z basenem, miejscami parkingowymi i tarasami.W rezydencji znajdują się ogrody krajobrazowe i szlaki spacerowe, altany, place zabaw dla dzieci, centrum fitness, spa, łaźnia turecka, kawiarnia, bezpieczeństwo wokół zegara.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with three swimming pools, spa and sports areas, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$215,984
Kompleks został zbudowany dla spokojnego, spokojnego życia w mieście, z dala od zgiełku i zgiełku. Posiada 488 mieszkań w 11 budynkach mieszkalnych. Całkowita powierzchnia projektu wynosi 45,210 m2, przy czym powierzchnia krajobrazu zajmuje 80% tej powierzchni. Istnieje również staw i różne …
Agencja
TRANIO
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Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Pokaż wszystko Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turcja
od
$1,36M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LARES VILLAS to dwa osobne projekty składające się z 10 i 24 luksusowych willi w Antalyi. Odbywa się to pod gwarancją GEYLAN COMPANY. Są to wille o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Każda willa ma prywatny basen. Nieruchomość posiada 5 sypialni i salon. Wszystkie sypialnie mają łazienkę i gar…
Deweloper
geylan company ( lares villas )
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Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Pokaż wszystko Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turcja
od
$1,62M
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
LARES VILLAS to dwa osobne projekty składające się z 10 i 24 luksusowych willi w Antalyi. Odbywa się to pod gwarancją GEYLAN COMPANY. Są to wille o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Każda willa ma prywatny basen. jest 5 sypialni i salon. wszystkie sypialnie mają łazienkę i garderobę.. Wille s…
Deweloper
geylan company ( lares villas )
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Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Pokaż wszystko Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Dosemealti, Turcja
od
$714,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 365 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Deschemalts — to obszar o naturalnym pięknie i uroczej atmosferze. Deschalta z bujnymi zielonymi lasami, wysokimi wzgórzami i czystym powietrzem — to raj dla miłośników przyrody i tych, którzy szukają spokojnego i spokojnego miejsca do życia. Szczególnie obszar Dösemealty oferuje idealne …
Agencja
Realty World Green Gayrimenkul
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