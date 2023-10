Doesemealti, Turcja

od €676,963

365 m² 1

Poddaj się: 2024

Deschemalts — to obszar o naturalnym pięknie i uroczej atmosferze. Deschalta z bujnymi zielonymi lasami, wysokimi wzgórzami i czystym powietrzem — to raj dla miłośników przyrody i tych, którzy szukają spokojnego i spokojnego miejsca do życia. Szczególnie obszar Dösemealty oferuje idealne połączenie spokoju i wygody. Istnieją centra handlowe, kawiarnie, restauracje i obiekty sportowe, co czyni go bardzo popularnym dla rodzin. Projekt Döchemeralta doskonale odzwierciedla urok i piękno okolicy. Te luksusowe wille oferują idealne zakwaterowanie dla osób poszukujących wysokiej jakości życia w miłej atmosferze. Z naciskiem na nowoczesny design i materiały premium, wille te są ucieleśnieniem luksusowego życia. Niezależnie od tego, czy jest to miejsce stałego zamieszkania, dom wakacyjny czy opłacalna inwestycja, wille w Deshemealti — to idealny wybór. Nie przegap okazji, aby zostać właścicielem raju w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w Antalyi. Złożona infrastruktura: • siłownia • Pokój na gry i rozrywkę • Klub dla dzieci • Sauna • Parking kryty dla 68 samochodów • Kamery nadzoru • System komunikacji wewnętrznej • Szybki internet • Generator • System alarmu pożarowego i wykrywania dymu • System oczyszczania i zmiękczania wody • System gaśniczy • System ochrony odgromowej • Infrastruktura gazu ziemnego Infrastruktura internetowa światłowodowa VILLAS: Numer: 34 Powierzchnia willi: 188,50 - 251 m ² Powierzchnia ogrodu: 67,62 - 191,68 m ² • System « smart home » • Podłoga ogrzewana • System klimatyzacji VRF SAMSUNG we wszystkich pokojach i kuchni • Stalowe drzwi zewnętrzne o wysokiej wytrzymałości • Marka PVC REHAU • Urządzenia wbudowane marki FRANKE ( płyta grzejna, zmywarka, okap, piekarnik ) • Wysokość sufitu netto 3,10-3,20 m2 Lakierowane drzwi wewnętrzne Odległości: • Orfe Horse Farm - 500 m • Szpital Państwowy - 7 km • Public College - 8 km • Uniwersytet Bilim - 12 km • Centrum handlowe 5M Migros - 19 km • Plaże Konyaalti - 20 km • Kaleichi - 22 km • Centrum handlowe Antalya i IKEA - 25 km • Centrum handlowe TerraCity - 26 km • Lotnisko - 28 km Dostawa obiektu - sierpień 2024 r Opcje płatności -% raty 50 / 15 miesięcy raty