Derekoey, Turcja

od €830,000

Poddaj się: 2023

Velux Yalıkavak znajduje się na pierwszym wybrzeżu w malowniczej zatoce i zajmuje powierzchnię 65000 m2. Następujące rodzaje nieruchomości 42 Rezydencje 2 + 1 i 3 + 1, 33 Wille 4 + 1 i 5 + 1 i 10 Manor 6 + 1 są dostępne do wyboru , wszystko z widokiem na lazurowe Morze Egejskie. Velux Yalıkavak znajduje się na pierwszej linii brzegowej i ma własną piaszczystą plażę i molo o długości 250 m2. Zapewnione zostaną również miejsca do szycia prywatnych jachtów. Zapewnione usługi taksówek morskich. Koncepcja kompleksu mieszkalnego Velux Yalıkavak obejmuje 2 słynne restauracje, Lounge Bar, Snek Beach Bar, Open Olympic Pool, Fitness Center, Spa, Kids Club, plac zabaw dla dzieci,miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych. Również na terenie kompleksu znajduje się hotel butikowy dla gości. Usługi konsjerża, sprzątanie, wsparcie techniczne, luźna obsługa na całym obwodzie całego kompleksu mieszkalnego. 24-godzinna ochrona. Mieszkając w Velux Yalıkavak, zyskujesz komfort luksusowego hotelu 5. Kompleks będzie w pełni operacyjny do końca 2023 r. 2 + 1 Miejsce zamieszkania od 104 m2 do 151 m2 3 + 1 Rezydencje z prywatnym basenem od 148 m2 do 206 m2 4 + 1 Wille z prywatnym basenem od 305m2 do 400 m2 5 + 1 Wille z prywatnym basenem od 378m2 do 640 m2 6 + 1 Dwór z prywatnym basenem od 583 m2 do 685 m2 Do komfortowego całorocznego życia w kompleksie we wszystkich obiektach mieszkalnych zainstalowane są systemy « Smart House », ogrzewanie podłogowe, automatyczne klimatyzowanie z klimatyzacją gilda, wysokiej jakości wbudowane meble kuchenne, wszystkie urządzenia gospodarstwa domowego marki Gaggenau, granitowe i parkiet najwyższej jakości, tarasy i balkony z tekową podłogą, bogaty krajobraz w całym kompleksie. Firma, deweloper SF Yıldız İnşaat, działa od 2010 roku. W trakcie swojego istnienia firma z powodzeniem zbudowała i zleciła wiele projektów kompleksów mieszkalnych, centrów biznesowych, willi i rezydencji.