Bozbuek, Turcja

od €262,500

Dom wakacyjny na sprzedaż w kompleksie przy plaży w Bozbuk koło Turcji Akbuk Nieruchomości na sprzedaż w Didim, położone w oszałamiającym malowniczym i spokojnym kurorcie Bozbuk niedaleko Akbuk na zachodnim wybrzeżu Turcji. Bozbuk znajduje się około 10 km od Akbuk, na wlocie do Zatoki Akbuk, otoczony przyrodą i oferujący urok, tradycja i spokój wraz ze złotymi piaszczystymi brzegami pokrytymi lazurowym Morzem Egejskim. Mała nadmorska willa Bozbuk oferuje bardzo niewiele udogodnień, a wszystko to na relaksujące wakacje na plaży, choć w ofercie jest kilka wycieczek, krótka wycieczka do Didim, aby zobaczyć starożytną świątynię Apolla, lub dłuższa wycieczka do Efezu, jednego z najlepiej zachowanych starożytnych miejsc w okolicy, lub wypłyniesz w oszałamiający rejs o zachodzie słońca, zwiedzając wybrzeże, a Twoja łódź zatrzyma się w idealnej pozycji, aby cieszyć się zachodem słońca z pięknym wieczornym posiłkiem na pokładzie łodzi. Plaże w Bozbuk są bardzo przyjazne dla rodziny, ponieważ woda jest płytka i spokojna, a piasek miękki, idealny dla małych dzieci do bezpiecznego wiosłowania lub pływania, a jeśli jesteś miłośnikiem przyrody, możesz udać się na wzgórza wzdłuż oszałamiających szlaków przyrodniczych, a nawet odwiedzić pobliską wioskę Yesiltepe, aby odwiedzić ogromny rezerwat przyrody i jezioro Bafa. Ta urocza nieruchomość z 3 sypialniami w Bozbuk na sprzedaż znajduje się w dużym i bardzo popularnym nadmorskim kompleksie uzdrowiskowym, który oferuje 130-metrowy odcinek prywatnej piaszczystej plaży, z domami od apartamentów po wille wolnostojące i bliźniacze. Ten przyjazny rodzinom kompleks wypoczynkowy położony na wybrzeżu Morza Egejskiego oferuje prywatność prywatnych apartamentów z wyżywieniem we własnym zakresie, korzystając z kilku udogodnień hotelowych dla wszystkich grup wiekowych, w tym: * 6 dużych basenów komunalnych * 6 basenów dla dzieci * Mały park wodny * Podgrzewany kryty basen dla chłodniejszych miesięcy wczesnego lub późnego sezonu * Bar na plaży * Salon piękności * Plac zabaw dla dzieci * Clubhouse z rozrywką * Centrum fitness / siłownia * Pokój gier * Szachy ogrodowe * Mini golf * Klub dla dzieci * Kawiarnia i restauracja * Centrum spa * Supermarket na miejscu * Wielozadaniowe boiska sportowe i siatkówka plażowa * Duże parkingi samochodowe * Całodobowa recepcja * Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu w pomieszczeniach ogólnodostępnych Otoczony murem i ogrodzony kompleks zapewnia całodobową ochronę dla spokoju ducha, a wszystko to znajduje się w bardzo dobrze utrzymanych ogrodach krajobrazowych, a willa oferuje prywatny parking, tereny ogrodowe i tarasy do letniego życia na świeżym powietrzu. Ogólnie świetny dom rodzinny na letnie wakacje lub idealna inwestycja w Turcji, oferujący oszałamiającą lokalizację nad brzegiem morza i prywatną plażę, wraz z doskonałą gamą udogodnień na miejscu i niesamowitymi widokami na morze. Możemy zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości… Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców. ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ