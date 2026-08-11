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Nowe budynki na sprzedaż w Mugla

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Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Milas, Turcja
od
$2,37M
Oferujemy przestronne i przytulne wille z basenem, ogrodami i odkrytymi jadalniami, malownicze widoki na wzgórza, gaje oliwne i morze, miejsca parkingowe.Powierzchnia ogrodu - od 1000 m2 do 3,700 m2.Rezydencje są faktycznie markowe Six Senses Residences Kaplankaya i hotel oferuje pełne usług…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, gardens and terraces close to the sea and the center of Bodrum, Torba, Turkey
Torba, Turcja
od
$915,251
Oferujemy wille z przestronnym ogrodem, basen 8 x 4 m z wodospadem, tarasy, widok panoramiczny, parking odkryty dla 2 samochodów.Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kuchnia z wyspąKominekOświetlenie LEDKlimatyzacjaSprzęt budowlanyOkna z aluminiumLokalizacja i pobliska infrastruktura …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turcja
od
$873,933
Oferujemy wille z krytymi i odkrytymi basenami, przestronne ogrody, sauny, jacuzzi i łaźnie tureckie, malownicze widoki.Zakończenie - 2024.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweKominekTelewizja
Agencja
TRANIO
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beachfront two-storey illas with swimming pools, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$1,40M
Oferujemy luksusowe wille z basenem o powierzchni 38 m2, parkingi, ogrody.Wyposażenie i wyposażenie w domu KominekKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Yalikavak jest miastem położonym 18 km od Bodrum
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$1,75M
Oferujemy wille z ogrodami i basenami, budynkami mieszkalnymi, garażami i miejscami parkingowymi.Zakończenie - 2024.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaOgrzewanie podłogoweBudowa kuchni z piecem Franke, piekarnikiem i kapturemKabina kuchennaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$1,69M
Oferujemy wille z ogrodami, baseny, miejsca parkingowe, widoki na morze i przyrodę.Rezydencja dysponuje tarasem, wspólnym basenem, miejscem do grillowania, sauną i zielenią.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaOgrzewanieKorzyści Oczekiwany uzysk wynosi 4- 5%.Lokalizacja i pobliska in…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$1,46M
Oferujemy luksusową, umeblowaną willę z basenem, jadalnią na świeżym powietrzu oraz spa z sauną i łaźnią turecką.Zakończenie - kwiecień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu restauracji, supermarketów, …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and a garden near the sea, Torba, Turkey
Torba, Turcja
od
$718,568
Oferujemy komfortowe wille, mieszkania i apartamenty z tarasami.W rezydencji znajduje się basen, sauna, parking, ogród.Cechy mieszkania Wille: 2 sypialnie, łazienka, salon, kuchnia, wspólna łazienka.Korzyści Oczekiwany uzysk wynosi 4- 5%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Torba jest przyb…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas within walking distance to the beach, Gumusluk, Bodrum, Türkiye
Gumusluk, Turcja
od
$1,24M
Każda willa znajduje się na własnej działce z odkrytym basenem o powierzchni 30 m2, 10x3 m wielkości i 1,8 m głębokości. Projekt budowlany przewiduje różne układy willi, powierzchnia waha się od 390 do 460 m2. Projekt przewiduje również projektowanie krajobrazu - drzewa oliwne w wieku od 400…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a private beach, 150 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Turgutreis, Turcja
od
$387,987
Oferujemy nowe apartamenty i wille.Każda willa posiada prywatny duży ogród. Apartamenty na parterze mają również ogrody.W luksusowej rezydencji znajduje się parking, wspólne baseny, prywatna plaża.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$718,568
Oferujemy wille z miejscami parkingowymi i widokiem na morze i miasto.Rezydencja dysponuje wspólnym basenem o powierzchni 60 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum Bodrum
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a beach and swimming pools near the Pink Lake, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$457,625
Oferujemy wille z ogrodami i panoramicznym widokiem na jezioro.W rezydencji znajdują się dwa baseny i piaszczysta plaża, basen dla dzieci, restauracje i sklepy, centrum fitness, terenów zielonych krajobrazu, ochrony wokół zegara i nadzoru wideo, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe.Zakoń…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Bodrum, Turcja
od
$264,001
Opcje wykończenia Gotowe
Trzypokojowe apartamenty i wille (3+1) o powierzchni 131,4 m² w kompleksie Neva Valeron Adabuku. Kompleks składa się ze 198 rezydencji położonych na działce o powierzchni 44 578 m², tuż przy lesie sosnowym w okolicy Adabuku | Bodrum. Prywatne molo dla mieszkańców kompleksu, transfer na…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private gardens and car parks, with panoramic views of Bodrum and Gümbet Bay, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$1,20M
Nowoczesny projekt składający się z 20 prywatnych willi z prywatnych ogrodów, położony na powierzchni 11 000 metrów kwadratowych i zapewniający bardzo komfortowe środowisko dzięki swojej wyjątkowej lokalizacji. Nadaje się do życia przez cały rok. Każda willa posiada parking na zewnątrz dla 1…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turcja
od
$2,59M
Oferujemy przestronne apartamenty z malowniczym widokiem, tarasy i francuskie balkony.Rezydencja nisko-wieżowa oferuje duży park z stawów i wodospadów, dzieci; place zabaw, obiekty sportowe, kawiarnia, kryte i odkryte baseny.Zakończenie - maj 2024 r.Korzyści Instalacje na 12 miesięcy z 50% p…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$990,458
Oferujemy wille z basenami i miejscami parkingowymi.Rezydencja z widokiem na morze oferuje plażę, marinę i taksówkę, restaurację i usługi concierge, siłownię, kryty basen 92 m2, dzieci; klub, centrum spa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w cichej i malowniczej okolicy…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$873,933
Oferujemy apartamenty z tarasami i panoramicznym widokiem na zatokę.Rezydencja posiada garaż, całodobową ochronę, obsługę concierge, baseny dla dzieci i dorosłych, siłownię, saunę i bar.Zakończenie - marzec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweKlimatyzacjaKabina kuchen…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool at 100 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Peksimet, Turcja
od
$699,147
Oferujemy wille z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się wspólny basen o powierzchni 220 m2 oraz prywatna plaża.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości spaceru od plaży
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Zespół mieszkaniowy Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Turcja
od
$1,49M
Luksusowy i komfortowy kompleks zbudowany na 72 tys. m ² ziemi z 194 willi. Projekt łączy nowoczesną architekturę i wyjątkowość, każda willa posiada widok na morze z 2 dużymi tarasami, 4 pokojami, 3 łazienkami i przestronnym salonem.Kompleks oferuje prywatną restaurację, zamknięte plaży i pr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Turcja
od
$617,580
W projekcie znajduje się kilka willi położonych w małym rybackim miasteczku Gulluk. 8 km od lotniska Bodrum / Milas. 40 km od Bodrum.Każdy dom posiada baseny, miejsca parkingowe, tarasy relaksu, salon i kuchnia, 2- 4 sypialnie, 2-3 łazienki. Niektórzy mają pralnie.Lokalizacja i pobliska infr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$427,257
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.Mieszkanie na parterze ma prywatne ogrody.Rezydencja dysponuje wspólnym basenem o powierzchni 270 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 150 metrów od plaży
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the center of Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$349,573
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i przyrodę, miejsca parkingowe, tarasy lub ogrody.Każde mieszkanie ma prywatne wejście.W rezydencji znajduje się basen o powierzchni 60 m2.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum miasta, kilka…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a swimming pool, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$309,518
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.Rezydencja dysponuje wspólnym basenem o powierzchni 120 m2.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy nad morzem
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$248,710
W rezydencji znajduje się basen z barem, centrum fitness, ochrona.Zakończenie - maj 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo - w kabinie kuchennejLokalizacja i pobliska infrastruktura Plaża Oludeniz - 10 kmPromenada Fethie - 3 kmLotnisko Dalaman - 60 km
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turcja
od
$413,662
Oferujemy urządzone apartamenty z tarasami i widokiem na góry.Rezydencja posiada 4 duże baseny, restaurację i bar.Zakończenie - maj 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaKorzyści Gwarantowane wysokie dochody z wynajmu.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się ki…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Milas, Turcja
od
$425,314
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, basen, parking, usługi concierge.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo w kuchniLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 15 minut od lotniska Bodrum i 30 minut od centrum miasta
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$524,360
Oferujemy apartamenty z tarasami i panoramicznym widokiem.Niektóre mieszkania mają prywatne baseny.W rezydencji znajdują się baseny i bar, kryty, ogrzewany basen, siłownia, sauna, ochrona wokół zegara, garaż podziemny i parking dla gości.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Wyposażenie i wyposażeni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with a private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$512,917
Oferujemy wille z basenem, duże ogrody, widoki na las i jezioro, parking.W rezydencji znajduje się prywatna plaża, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (kaptura, kuchenka, piekarnik)MoskityLokalizacja i poblisk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$367,381
Oferujemy apartamenty i wille z widokiem na morze.W rezydencji znajduje się zieleń, baseny dekoracyjne, ochrona wokół zegara i nadzór wideo, spacery, jogging i ścieżki rowerowe, prywatne molo i plaża, dzieci; place zabaw, mini pole golfowe, joga i obszary medytacji.Zakończenie - grudzień 202…
Agencja
TRANIO
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Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Pokaż wszystko Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Bodrum, Turcja
od
$469,336
Opcje wykończenia Gotowe
Wille z trzema sypialniami (3+1) o powierzchni 131,4 m² w kompleksie Neva Valeron Adabuku. Kompleks składa się ze 198 rezydencji położonych na działce o powierzchni 44 578 m², tuż przy lesie sosnowym w okolicy Adabuku | Bodrum. Prywatne molo dla mieszkańców kompleksu, transfer na plażę…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of furnished villas at 400 meters from the sea, close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turcja
od
$1,85M
Oferujemy komfortowe i funkcjonalne wille z ogrodami i basenami.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budowa w urządzeniach kuchennych (płyta, piekarnik, kaptur, lodówka, zmywarka)Wyroby sanitarne DuravitKominekDrzwi stalowePrzesuwane okna aluminiowe z żaluzjami elektrycznymi i ekranami latającym…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turcja
od
$805,023
Luksusowy kompleks mieszkalny składa się z 80 dwupiętrowych i 20 trzypiętrowych kamienic. Każdy dom ma działkę 175 m2, prywatny basen, ogród i parking. Okna wychodzą na jezioro. Kompleks posiada również boisko do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, a także prywatną plażę. Domy są zbudowane…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, green areas and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bogazici, Turcja
od
$213,628
Oferujemy apartamenty i wille z panoramicznym widokiem na morze, jezioro i ogrody.Rezydencja składa się z 132 apartamentów i 35 willi oraz basenów, terenów zielonych, parkingów, centrum handlowego, placu zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w malownicze…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with an aquapark and a restaurant in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turcja
od
$541,839
Oferujemy wille z kominkami i ogrodami.W rezydencji znajduje się teren imprezy, restauracja, baseny, aquapark, boisko sportowe, barbecue, siłownia, place zabaw dla dzieci.Zakończenie - maj 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko Bodrum - 4 minutyCentrum Bodrum - 30 minutMarina …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Bodrum, Turcja
od
$1,84M
Wyjątkowy projekt, który można jednocześnie cieszyć się pokojem i rozrywką. Podczas gdy zieleń otaczająca oferuje wgląd natury, innowacyjna architektura łączy nowoczesną fakturę z regionalną autentycznością. Projekt jest zaprojektowany, aby poczuć się wyjątkowo z jego plaży i innych luksusow…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$2,28M
Oferujemy wille z basenem nieskończoności, ogrody, tarasy, pensjonaty, panoramiczne widoki na morze i marinę, miejsca parkingowe.Zakończenie - czerwiec 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w głównej ulicy, 2 minuty od przystani
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turcja
od
$1,49M
Oferujemy luksusowe wille z basenem, ogrodami, miejscami parkingowymi, widokiem na morze.Jest ochrona wokół zegara.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Kabina kuchennaOgrzewanie podłogoweKlimatyzacjaAutomatyczny system nawadnianiaLokalizacja i pob…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$2,04M
Oferujemy wille z basenem, saloniki, miejsca parkingowe.Zakończenie - 2024.Wyposażenie i wyposażenie w domu Duże oknaNowoczesne kuchnieSystem "Smart Home"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w cichej i malowniczej okolicy
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turcja
od
$746,128
Oferujemy wille ze szklanymi fasadami, duże solarium i ogrody.Rezydencja składa się z nowoczesnych luksusowych willi i apartamentów oraz odkrytego basenu.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Cechy mieszkania W każdej willi znajduje się kuchnia z salonem, cztery sypialnie, cztery łazienki, balkon i …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$192,265
Apartamenty w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w pobliżu jeziora.Infrastruktura kompleksu:basenbar bilardowyparkcentrum fitnesssaunaplace zabaw dla wszystkich grup wiekowychzewnętrzne strefy pożaroweCechy mieszkania Kompleks oferuje apartamenty z 1 lub 2 sypialniami.Lokalizacja i pobliska …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$681,668
Oferujemy wille z basenem o powierzchni 60 m2.W rezydencji znajdują się dwa baseny, miejsca parkingowe, plac zabaw dla dzieci, ochrona wokół zegara.Zakończenie - maj 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"KlimatyzacjaOgrzewanie podłogoweSystem nawadniania w ogrodzieLokali…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Bodrum, Turcja
od
$704,004
Opcje wykończenia Gotowe
Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum. Otoczony lasem sosnowym, tuż nad brzegiem lazurowego morza, ten ekskluzywny projekt o powierzchni 72 000 m² oferuje życie na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu. Projekt obejmuje 194 wille, z których każda jest ucieleśnieniem l…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with swimming pools, gardens and a shopping mall, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$298,452
Oferujemy wille i domy z prywatnych ogrodów.W tradycyjnym stylu rezydencji znajduje się centrum handlowe, plac zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe i joggingowe, ogrody i parki, jezioro, siłownia i baseny.Zakończenie - grudzień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mumcular to miasto p…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turcja
od
$629,232
Oferujemy nowe apartamenty dwóch typów:apartamenty z prywatnymi basenami i ogrodamiapartamenty z tarasami na najwyższym piętrze.W rezydencji znajduje się odkryty basen i parking.Zakończenie - grudzień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Siemens, urządzenia FrankeGrohe, Bocchi sanitarnePo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$1,75M
Oferujemy jasne i wygodne wille z basenem i ogrodami.Rezydencja na wzgórzu jest ozdobiona malowniczą, naturalną rzeką.Cechy mieszkania W każdym domu znajduje się duża jadalnia i sypialnia na parterze i 3 sypialnie na piętrze.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w p…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a private beach, Gulluk, Bodrum, Turkey
Gulluk, Turcja
od
$1,56M
Oferujemy wille z dużymi ogrodami, baseny, miejsca parkingowe, panoramiczny widok na morze i góry.W rezydencji znajduje się prywatna plaża, bar, joga i studio pilates, ochrona, parking.Zakończenie - czerwiec 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Ogrzewanie podłogoweBudow…
Agencja
TRANIO
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Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Pokaż wszystko Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Bodrum, Turcja
od
$700,490
Opcje wykończenia Gotowe
Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum. Otoczony lasem sosnowym, tuż nad brzegiem lazurowego morza, ten ekskluzywny projekt o powierzchni 72 000 m² oferuje życie na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu. Projekt obejmuje 194 wille, z których każda jest ucieleśnieniem l…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with parks, a lake and a shopping mall, Mumcular, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$291,311
Oferujemy jasne wille z panoramicznym widokiem i ogrodami.Rezydencja oferuje centrum handlowe, place zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe i joggingowe, jezioro, basen i siłownię, parki i ogrody.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w miejscowości kurort Mumocular w odległo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turcja
od
$631,563
Oferujemy apartamenty z balkonem, tarasami, ogrodami.Rezydencja posiada dwa baseny.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budowa w urządzeniach kuchennych (płyta, piekarnik, kaptur, lodówka, zmywarka)Wyroby sanitarne DuravitPrzesuwane okna aluminiowe z żaluzjami elektrycznymi i ekranami latającymi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a private beach and swimming pools on the first sea line, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turcja
od
$1,69M
Oferujemy prestiżowe apartamenty z różnymi układami i panoramicznymi widokami. Kompleks mieszkalny oferuje usługi konsjerża, prywatną plażę z niebieską flagą, restaurację, tarasy i ogrody, pralnię chemiczną, plac zabaw dla dzieci, kryty i odkryty basen, łaźnię turecką i spa, centrum fitness,…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$699,147
Oferujemy wille z basenem, ogrodami, tarasami, saunami i łaźniami tureckimi, salonem i barbecue.Cechy mieszkania Parter: kuchnia, pokój dzienny z kominkiem i dostęp do tarasu basenu, sypialnia z łazienką, dwuosobowa sypialnia z łazienką i balkonem.Pierwsze piętro: dwuosobowy pokój z łazienką…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turcja
od
$875,681
Oferujemy wille, domy i apartamenty z widokiem na morze.Mieszkanie na parterze ma prywatne ogrody.W rezydencji znajduje się wspólny basen.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Zapasy - 5 minutDworzec autobusowy - 10 minutPlaża - 5 minutLotnisko - 45 minut
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turcja
od
$6,29M
Oferujemy nowe wille czterech typów:Typ A (15 szt.). Nowoczesne wille o powierzchni 455.60 m2 z ogrodem, tarasami, basenem, parkingiem na dwa samochody.Typ B (10 szt.). Wille 424,93 m2 z malowniczym widokiem, basen, tarasy, ogród krajobrazowy, parking dla dwóch samochodów.Typ C (12 szt.). Wi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$1,01M
Oferujemy willę z ogrodem i basenem, taras, miejsce do grillowania.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (lodówka, zmywarka, pralka, piekarnik, wbudowany piekarnik, czajnik elektryczny)TelewizjaKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centralnej …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$932,196
Oferujemy stylowe, wysokiej jakości wille z krytymi i odkrytymi basenami, duże ogrody, sauny i łaźnie tureckie, duże tarasy i barbecue, widoki na morze.Cechy mieszkania Parter: salon, kuchnia, basen taras.Pierwsze piętro: dwuosobowa sypialnia z łazienką, dwuosobowa sypialnia z łazienką i bal…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$345,770
Oferujemy apartamenty i wille z widokiem na góry, gaje oliwne i lasy.W rezydencji znajdują się dwa baseny i salony, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (kaptura, kuchenka, piekarnik)MoskityLokalizacja i poblis…
Agencja
TRANIO
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Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Pokaż wszystko Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$2,57M
Opcje wykończenia Gotowe
Sztuka nowoczesnego luksusu w sercu Yalikavak | Bodrum. Ville – ekskluzywny projekt o powierzchni 10 300 m², składający się z 10 willi, ucieleśnia idealną równowagę prywatności, estetyki i technologicznego komfortu w jednej z najbardziej prestiżowych części wybrzeża Morza Egejskiego. P…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Velux Yalikavak with a beach and a dock in the quiet and picturesque area of Yalikavak, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$990,458
Oferujemy apartamenty z różnych układów, Każdy dom posiada prywatny basen.W rezydencji znajduje się dok i plaża, restauracja i concierge, siłownia, kryty basen o powierzchni 92 m2, taksówka morska, strefy rozrywki i klub dla dzieci, centrum spa.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyp…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with a swimming pool at 300 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$308,790
Nowy projekt inwestycyjny - unikalny kompleks mieszkalny położony w Bodrum zaledwie 300 metrów od morza. Złożone cechy:w pełni umeblowane apartamenty300 metrów do wybrzeżabasengarażpanele słonecznegeneratorWi- FiKorzyści Projekt ten jest idealny do wynajęcia na okres do okresu, zapewniając s…
Agencja
TRANIO
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Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Pokaż wszystko Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Bodrum, Turcja
od
$525,000
wupokojowa willa z panoramicznym widokiem na morze, położona w malowniczej okolicy Bodrum. Willa położona jest 6 km od centrum Yalikavak (marina, promenada z kawiarniami, restauracjami i sklepami) w kompleksie z basenem i prywatną plażą z pomostem. Liczba pięter: 2 Liczba sypialni: 2 …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$553,491
Oferujemy wille z tarasami o powierzchni 15 m2, ogrody, widoki na miasto.W rezydencji znajduje się wspólny basen, plac zabaw dla dzieci, parking, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu starożytnego miasta Pedesa, który jest znaczącym mi…
Agencja
TRANIO
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Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Pokaż wszystko Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Turcja
od
$2,62M
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks zbudowany jest na powierzchni 13 500 m2, składa się z 18 hiszpańskich willi z panoramicznym widokiem na morzeWilla Fiesta jest jednym z najbardziej dogodnie położonych willi w kompleksie, z panoramicznym widokiem na morze i prywatnym basenem.Obiekt obejmuje dwa domy:Budynek główny (…
Agencja
Smart Home
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Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Pokaż wszystko Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turcja
od
$850,000
Opcje wykończenia Gotowe
Willa znajduje się 6 km od centrum Yalikavak (marina, promenada z kawiarniami, restauracjami i sklepami) w kompleksie z basenem, posiada własną plażę z molo, a także transfer do / z plaży.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 3Liczba łazienek: 2Odległość do morza: 500 metrówTaras ogrodowyOgród ow…
Agencja
Smart Home
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Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Pokaż wszystko Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$930,000
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż 3 wille z 3 sypialniami o powierzchni 150 m2 - 170 m2 w centrum Bodrum z panoramicznym widokiem na morze i miasto.Prywatny basenBudowa urządzeń kuchennychBudowa szafUkład chłodzenia VRFOgrzewacze podłogowe w williParkingOgródAby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat te…
Agencja
Smart Home
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Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Pokaż wszystko Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$3,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa na sprzedaż w malowniczej okolicy Yalikavak 124; Bodrum, 600 metrów od przystani.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4Liczba łazienek: 4Oddzielny apartament z 1 sypialnią, kuchnią i łazienką dla pokojówki lub gościa.Odległość do morza: 600 metrówPrywatny duży basenOgród prywatny…
Agencja
Smart Home
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Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Pokaż wszystko Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Turcja
od
$932,000
Opcje wykończenia Gotowe
Shelton Magia Bodrum jest unikalnym kompleksem 104 luksusowych willi położonych na terytorium 30 000 m2, otoczonych malowniczą przyrodą i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 3Liczba pomieszczeń do pobytu: 1Liczba łazienek: 3Powierzchnia całkowita: 140…
Agencja
Smart Home
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Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Pokaż wszystko Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Turcja
od
$3,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Te wyjątkowo zaprojektowane wille ucieleśniają architektoniczny blask, czyniąc je najbardziej niezwykłym projektem w Bodrum.Kompleks składa się tylko z 10 ekskluzywnych willi, z silnym naciskiem na prywatność i bezpieczeństwo. Każda willa jest wyjątkowa na swój sposób, czyniąc kompleks dzieł…
Agencja
Smart Home
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Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Pokaż wszystko Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa na sprzeda ¿w malowniczej okolicy Yalikavak 124; Bodrum - perła wybrzeża Morza Egejskiego Turcji!Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 7Liczba łazienek: 5Powierzchnia całkowita: 340 m2Powierzchnia: 800 m2Odległość do morza: 500 metrówSaunaSiłowniaKominekPodgrzewana podłogaSystem i…
Agencja
Smart Home
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Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Pokaż wszystko Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Turcja
od
$3,45M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowe pięć pokojowych willi w malowniczej okolicy Gölköy 124; Bodrum.Kompleks willi zaprojektowany przez słynnego architekta Emre Arolat znajduje się w Zatoce Demirbükù, jednym z najbardziej ekskluzywnych zatok Bodrum.Projekt ten położony jest na powierzchni 120 000 m2, obejmuje 150 pryw…
Agencja
Smart Home
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Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Pokaż wszystko Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$830,000
Opcje wykończenia Gotowe
Oddzielona willa z czterema sypialniami 800 metrów od morza.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4Liczba łazienek: 4Powierzchnia całkowita: 200 m2Powierzchnia: 500 m2Odległość do morza: 800 metrówPrywatny parking odkrytyOgrzewanie podłogoweSystem klimatyzacjiAby uzyskać bardziej szczegółowe info…
Agencja
Smart Home
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Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Pokaż wszystko Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Turcja
od
$1,74M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa z pięcioma sypialniami w malowniczej okolicy Yalikavak na wybrzeżu Morza Egejskiego Turcji!Kompleks zbudowany jest na powierzchni 9,600 m2, tylko 18 willi, znajduje się 5 km od przystani Yalikavak, 3 km do centrum Gumusluk, a tylko 450 metrów do morza i sklepów.Liczba pięter:…
Agencja
Smart Home
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Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Pokaż wszystko Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$784,707
Opcje wykończenia Gotowe
Trzy sypialnie dwupoziomowa willa z widokiem na jezioro w Adabuku 124; Bodrum.Kompleks willi znajduje się 700 metrów od morza, składa się z 80 duplexów (2 piętra) 3 + 1, i 20 triplexów (3 piętra) 4 + 1, w pobliżu znajdują się sklepy, restauracje i rynek tygodniowy.Liczba pięter: 2, 3Liczba s…
Agencja
Smart Home
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Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Pokaż wszystko Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$982,337
Opcje wykończenia Gotowe
Trzy sypialnie dwupoziomowa willa z widokiem na jezioro w Adabuku 124; Bodrum.Kompleks willi znajduje się 700 metrów od morza, składa się z 80 duplexów (2 piętra) 3 + 1, i 20 triplexów (3 piętra) 4 + 1, w pobliżu znajdują się sklepy, restauracje i rynek tygodniowy.Liczba pięter: 2, 3Liczba s…
Agencja
Smart Home
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Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Pokaż wszystko Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Turcja
od
$2,27M
Opcje wykończenia Gotowe
Willa z czterema sypialniami z pełnym widokiem na morze w Bodrum.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4Liczba pomieszczeń do pobytu: 1Liczba łazienek: 5Powierzchnia całkowita: 250 m2Powierzchnia: 381 m2Ogród prywatnyPrywatny basenParking prywatnySystem inteligentnego domuPanele słoneczneSystem o…
Agencja
Smart Home
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Kompleks turystyczny La Costa Spa and Beach Resort
Kompleks turystyczny La Costa Spa and Beach Resort
Kompleks turystyczny La Costa Spa and Beach Resort
Kompleks turystyczny La Costa Spa and Beach Resort
Kompleks turystyczny La Costa Spa and Beach Resort
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny La Costa Spa and Beach Resort
Kompleks turystyczny La Costa Spa and Beach Resort
Bozbuk, Turcja
od
$280,809
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Dom wakacyjny na sprzedaż w kompleksie przy plaży w Bozbuk niedaleko Akbuk w TurcjiNieruchomości na sprzedaż w Didim, położone w oszałamiającym malowniczym i spokojnym kurorcie Bozbuk niedaleko Akbuk na zachodnim wybrzeżu Turcji.Bozbuk znajduje się około 10 km od Akbuk, przy wlocie do Zatoki…
Deweloper
Polat Group
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Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Pokaż wszystko Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$4,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa 6-pokojowa willa w Turkbuku Xi124; Bodrum z widokiem na morze i góry w kompleksie willi.Willa znajduje się 1,3 km od Turkbuku Marina i Yacht Club, 1,5 km od Makro Shopping Mall i 14 km od Yalikavak.Liczba pięter: 3Liczba sypialni: 6Salony: 2Oddzielna kuchnia: 1Liczba łazienek: 5Odd…
Agencja
Smart Home
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Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Pokaż wszystko Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$3,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa w centrum malowniczej okolicy Village Yalikavak 124; Bodrum - perła wybrzeża Morza Egejskiego Turcji!Willa znajduje się w kompleksie, transfer do plaży publicznej, który jest 1,2 km od hotelu, do centrum i przystani dla jachtów Yalikavak - 1,3 km, a do lotniska Bodrum - 50 km…
Agencja
Smart Home
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Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Pokaż wszystko Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Turcja
od
$959,086
Opcje wykończenia Gotowe
Oddzielona willa z trzema sypialniami z bezpośrednim widokiem na morze w Gundogan 124; Bodrum.Kompleks położony jest 100 metrów od morza, posiada własną plażę z 3 drewnianych molo, kąpielisko, basen, restauracja na plaży i plac zabaw, 550 metrów do centrum Gundogan.Liczba pięter: 2Liczba syp…
Agencja
Smart Home
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Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
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Willa Villa in Muğla
Mentese, Turcja
od
$820,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
-Kocacalis plaża 1-2 minuty -Willa 4 + 1 z basenem - Działka 470 m2 - Powierzchnia willi 245 m2 -3 piętra -Otwarty salon z kuchnią -4 sypialnie -4 łazienki -1 toaleta -Układ ogrzewania podłogowego -Centralne ogrzewanie elektryczne i chłodzenie pomieszczeń - Bramy elektryczne i aut…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Zespół mieszkaniowy Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$2,77M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowe dwupoziomowe rezydencje i wille w kompleksie premium Residences & Villas na pierwszej linii.Tylko 76 willi i 234 rezydencji na działce 150 000 m2.Panoramiczne widoki na morze, prywatna plaża 1200 metrów długości, pełna obsługa hotelu na poziomie luksusu.Rezydencje duplex:Powierzchn…
Agencja
Smart Home
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Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Pokaż wszystko Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Turcja
od
$3,78M
Opcje wykończenia Gotowe
Wysokiej klasy wille i rezydencje z pięciogwiazdkową koncepcją i usługami hotelowymi, zlokalizowane na powierzchni miasta 150.000 m2 i prywatną plażę o powierzchni 1200 metrów.50 km od kompleksu znajduje się lotnisko Bodrum, 8 km do Yalikavak Marina, 15 km do centrum Bodrum.Willa 4 + 1 - 219…
Agencja
Smart Home
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