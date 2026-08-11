Bozbuk, Turcja

Dom wakacyjny na sprzedaż w kompleksie przy plaży w Bozbuk niedaleko Akbuk w TurcjiNieruchomości na sprzedaż w Didim, położone w oszałamiającym malowniczym i spokojnym kurorcie Bozbuk niedaleko Akbuk na zachodnim wybrzeżu Turcji.Bozbuk znajduje się około 10 km od Akbuk, przy wlocie do Zatoki…