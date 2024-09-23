  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the ZE-RA Residence complex.

Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the ZE-RA Residence complex.

Mahmutlar, Turquía
de
$66,975
BTC
0.7966579
ETH
41.7562445
USDT
66 217.4413834
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
14
Dejar una solicitud
ID: 33088
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Un apartamento amueblado de una habitación (1+1), 60 m2, está en venta en el complejo de residencia ZE-RA cerca del mar.

La planta baja tiene acceso directo a un jardín privado.

  • ¡Listo para un trato rápido!
  • Una opción única - nada como en el mercado!

El proyecto está situado en el distrito de Mahmutlar, a 700 metros del mar. La ubicación combina la tranquilidad de la naturaleza con un ambiente urbano, lejos de la bulliciosa vida de la ciudad de Mahmutlar.

Este complejo satisfará todas las necesidades: comodidad, seguridad, tranquilidad y elegancia.

El complejo está construido sobre una superficie de 1.300 m2 y consta de dos bloques de 4 pisos, con un total de 36 apartamentos.

Fecha final: 2024.

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre
  • Jacuzzi
  • Parque infantil
  • Relax gazebo
  • Sauna
  • Sala de vapor
  • Baño turco
  • Zonas de relajación
  • Fitness
  • Habitación para niños
  • Billares
  • Ascensor
  • Garaje
  • Generador
  • Vigilancia de vídeo

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquía
de
$186,532
Complejo residencial Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Doga Sokak, Turquía
de
$440,000
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Çeşme, Turquía
de
$1,03M
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Turquía
de
$172,308
Complejo residencial New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$318,348
Está viendo
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the ZE-RA Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$66,975
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$402,009
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con un aparcamiento interior, piscinas cubiertas y exteriores, un complejo deportivo, una sauna, un club infantil, un estudio de pilates, una piscina infantil, un café, seguridad alrededor de la hora, senderos para caminar, u…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New elite residence with hotels and yacht marinas in the heart of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$1,91M
Nueva zona residencial en el centro histórico de Estambul, a orillas de la bahía de Cuerno Dorado! Ofrecemos modernos apartamentos amueblados con amplios balcones y terrazas, vistas panorámicas del casco antiguo, servicio de 5 estrellas. La residencia incluye 4 hoteles premium, 270 tiendas, …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Mostrar todo Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Erdemli, Turquía
de
$59,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
Área 69 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nueva construcción en Mersin, Cesmeli Nuevo complejo a 300 metros del mar Apartamentos 1+1 Un bloque Piso 11 Área 1+1 69, 74 m2 bruto Vista al mar y jardines Finalización de la construcción - Julio 2024 Primera entrega 50%, cuotas hasta la finalización de la construcción Caracterí…
Agencia
RealtGo
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones