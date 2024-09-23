Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the ZE-RA Residence complex.

Un apartamento amueblado de una habitación (1+1), 60 m2, está en venta en el complejo de residencia ZE-RA cerca del mar.

La planta baja tiene acceso directo a un jardín privado.

¡Listo para un trato rápido!

Una opción única - nada como en el mercado!

El proyecto está situado en el distrito de Mahmutlar, a 700 metros del mar. La ubicación combina la tranquilidad de la naturaleza con un ambiente urbano, lejos de la bulliciosa vida de la ciudad de Mahmutlar.

Este complejo satisfará todas las necesidades: comodidad, seguridad, tranquilidad y elegancia.

El complejo está construido sobre una superficie de 1.300 m2 y consta de dos bloques de 4 pisos, con un total de 36 apartamentos.

Fecha final: 2024.

Infraestructura:

Piscina al aire libre

Jacuzzi

Parque infantil

Relax gazebo

Sauna

Sala de vapor

Baño turco

Zonas de relajación

Fitness

Habitación para niños

Billares

Ascensor

Garaje

Generador

Vigilancia de vídeo

Para información más detallada sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.