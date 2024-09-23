  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya

Piso en edificio nuevo Apartamentos con altos ingresos por alquiler en complejo en Antalya

Aksu, Turquía
de
$168,344
;
37
ID: 27842
Última actualización: 9/9/25

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Aksu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos de inversión en venta en un complejo integral en Aksu Antalya

Estos apartamentos elegantemente diseñados en Antalya Aksu son adecuados para la inversión. Se encuentran en un proyecto de élite cerca del aeropuerto, de acuerdo con la cadena hotelera internacional Best Western. El proyecto se encuentra en el barrio de Altıntaş, un nuevo centro residencial favorito de Turquía y Antalya. Altıntaş alberga proyectos de calidad y destaca por su ventajosa ubicación cerca del aeropuerto.

Los apartamentos en venta en Aksu Antalya están a 7,9 km de las playas de Lara, a 8,2 km del aeropuerto internacional de Antalya, a 11 km del centro comercial TerraCity, a 12 km del hospital Medical Park, a 16 km de Kaleiçi y a 23 km de The Land of Legends.

El elegante proyecto incluye 88 apartamentos y 39 habitaciones de hotel contratados con Best Western. El proyecto cuenta con sistema de cámaras y seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana, piscina interior y exterior, estacionamiento interior, piscina para niños, parques infantiles, áreas para sentarse, cine al aire libre, área de barbacoa, área de relajación en el patio, punto de café, zona de trabajo, carga de vehículos eléctricos. estación, generador, SPA, sauna, gimnasio bien equipado, servicio de transporte y servicio de conserjería.

El proyecto cubre 7.668,48 m2 de terreno en total y cuenta con 2 bloques de apartamentos y 1 bloque hotelero. Los apartamentos del séptimo piso y superiores tienen vistas al mar. Los apartamentos están equipados con sistema de domótica, sistema de suelo radiante, sistema de persianas automáticas, conjunto empotrado de 3 piezas, sistema de aire acondicionado split, jacuzzi en apartamentos con terraza, cabina de ducha y sistema de videoportero.

Las habitaciones del hotel cuentan con sistema de aire acondicionado VRF, minibar, caja fuerte, secador de pelo, tabla de planchar, plancha, hervidor de agua, televisión, toallero, toallero, portarrollos, escobilla de baño, rincón de ducha, cubo de basura, cubo de pedal. , bandeja especial con dos portavasos y 2 compartimentos para materiales, carro limpiasuelos, bolsa y contenedor de basura, fundas de almohada, sábanas y fundas nórdicas.

Visite el anuncio con número de referencia AYT-04152 para la sección de hoteles no residenciales.


AYT-04295

Localización en el mapa

Aksu, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

