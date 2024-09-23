Piso en edificio nuevo Nobby Comfort

Nobby Comfort es un moderno complejo residencial con un diseño conciso - una combinación ideal de un precio agradable, ubicación conveniente, infraestructura diversa y diseños funcionales competentes de los apartamentos. Es ideal no sólo para los amantes de un estilo de vida tranquilo, medido, sino también para aquellos que no pueden imaginar sus vidas sin pasatiempo activo.
Nobby Comfort se encuentra en uno de los distritos centrales desarrollados de Alanya – Tosmur. Esta es una de las zonas más montañosas, que no se encuentra cerca del mar. Tosmur es conocido por sus hermosas playas equipadas y el río de montaña Dim Chai. El terraplén del río también está equipado para un agradable descanso en el aire fresco. Esta es una zona bastante densa de la ciudad. Hay toda la infraestructura urbana necesaria: cafés y restaurantes, supermercados de cadena y mercado de agricultores los jueves, farmacias, jardines de infancia, escuelas, bancos, etc.
El confort Nobby está situado en Tosmoor, es una zona abierta para obtener un permiso de residencia.
Ubicación:
Distancia al aeropuerto de Antalya: 132 km
Distancia a Gazipasa Aeropuerto: 36 km
Distancia al centro de Alanya: 6 km
Distancia al mar: 800 m
Distancia a tiendas, cafeterías, restaurantes y otras infraestructuras sociales: 50 m
Distancia al mercado de agricultores: 950m
Superficie de terreno: 3.557 m2
La presencia en complejos residenciales de infraestructura para la recreación y la vida cómoda es el estándar de calidad de la construcción de la propiedad nórdica.
La infraestructura Nobby Comfort le permitirá pasar su tiempo de ocio de una manera variada y cómoda. Incluye:
Los bloques residenciales Nobby Comfort se construyen de acuerdo con los estándares europeos para las tecnologías modernas utilizando materiales de alta calidad. Todos los apartamentos están alquilados en un acabado limpio.
Características de los apartamentos:
Nobby Comfort consta de una cuadra y un total de 63 apartamentos. El diseño moderno del proyecto fue desarrollado por la principal oficina arquitectónica de Alanya.
Apartamentos:
El complejo residencial consta de 63 apartamentos de los siguientes diseños:
Instalación:
En el complejo residencial Nobby Comfort ofrecemos sin intereses hasta el 30.12.2025 con un pago inicial de sólo el 30% del valor total de la propiedad. La terminación de la construcción está prevista para el 2025 de julio.