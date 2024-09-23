Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Mar en el Proyecto Fenix 40 en Muratpaşa

Apartamentos en el Proyecto Fenix 40 con Aparcamiento Cerrado y Piscina Compartida en el Barrio de Gençlik

El Proyecto Fenix 40 Işıklar está situado en el Barrio Gençlik en Muratpaşa, uno de los distritos centrales y prestigiosos de Antalya. La zona destaca por su proximidad a la playa y a importantes áreas recreativas como el Parque Karaalioğlu, lo que ofrece valiosas oportunidades tanto para vivir como para invertir. Con una infraestructura sólida y una amplia oferta de servicios sociales, el barrio ofrece fácil acceso a diversas comodidades como cafeterías, restaurantes, escuelas e instituciones sanitarias. Además, su ubicación céntrica y cercanía al mar contribuyen a mantener altos valores inmobiliarios y a aumentar el potencial de ingresos por alquiler.

Los apartamentos en venta en Antalya están idealmente ubicados a 400 m de la prestigiosa calle Işıklar, a 750 m de Kaleiçi (Ciudad Antigua), a 800 m del Parque Yalım, a 2,8 km del centro comercial MarkAntalya, a 6,5 km de las playas de Konyaaltı y a 14 km del Aeropuerto de Antalya.

Construido sobre una parcela de 3.200 m², el Proyecto Fenix 40 Işıklar está diseñado como un solar de un solo bloque con 6.000 m² de aparcamiento cerrado de dos plantas y zonas sociales, que incluyen un hamam (baño turco), gimnasio, sauna, piscina olímpica y parque infantil, ofreciendo un total de 19.000 m² de espacio cerrado.

Los apartamentos con vista al mar dentro del complejo ofrecen comodidades sociales como baño turco, gimnasio, sauna, piscina y parque infantil. Además, el proyecto ofrece opciones de apartamentos de 3 dormitorios en planta baja con jardín y dúplex en ático, con distintos tipos de distribución y diseño.

AYT-04516