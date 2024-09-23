  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Mar en el Proyecto Fenix 40 en Muratpaşa

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Mar en el Proyecto Fenix 40 en Muratpaşa

Muratpasa, Turquía
de
$1,53M
;
34
ID: 27761
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en el Proyecto Fenix 40 con Aparcamiento Cerrado y Piscina Compartida en el Barrio de Gençlik

El Proyecto Fenix 40 Işıklar está situado en el Barrio Gençlik en Muratpaşa, uno de los distritos centrales y prestigiosos de Antalya. La zona destaca por su proximidad a la playa y a importantes áreas recreativas como el Parque Karaalioğlu, lo que ofrece valiosas oportunidades tanto para vivir como para invertir. Con una infraestructura sólida y una amplia oferta de servicios sociales, el barrio ofrece fácil acceso a diversas comodidades como cafeterías, restaurantes, escuelas e instituciones sanitarias. Además, su ubicación céntrica y cercanía al mar contribuyen a mantener altos valores inmobiliarios y a aumentar el potencial de ingresos por alquiler.

Los apartamentos en venta en Antalya están idealmente ubicados a 400 m de la prestigiosa calle Işıklar, a 750 m de Kaleiçi (Ciudad Antigua), a 800 m del Parque Yalım, a 2,8 km del centro comercial MarkAntalya, a 6,5 km de las playas de Konyaaltı y a 14 km del Aeropuerto de Antalya.

Construido sobre una parcela de 3.200 m², el Proyecto Fenix 40 Işıklar está diseñado como un solar de un solo bloque con 6.000 m² de aparcamiento cerrado de dos plantas y zonas sociales, que incluyen un hamam (baño turco), gimnasio, sauna, piscina olímpica y parque infantil, ofreciendo un total de 19.000 m² de espacio cerrado.

Los apartamentos con vista al mar dentro del complejo ofrecen comodidades sociales como baño turco, gimnasio, sauna, piscina y parque infantil. Además, el proyecto ofrece opciones de apartamentos de 3 dormitorios en planta baja con jardín y dúplex en ático, con distintos tipos de distribución y diseño.


AYT-04516

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Mar en el Proyecto Fenix 40 en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
de
$1,53M
