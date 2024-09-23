  1. Realting.com
  Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa

Piso en edificio nuevo Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa

Muratpasa, Turquía
$149,508
50
ID: 27888
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

  • Aparcamientos

  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos con Plan de Pago en Centro de Amenidades en City Nest Antalya Muratpasa

Los apartamentos están situados en el barrio de Sinan, en el distrito de Muratpasa de Antalya. El barrio de Sinan se está convirtiendo en una nueva estrella en ascenso de Antalya, con los numerosos proyectos de renovación urbana realizados en la zona.

Los elegantes apartamentos están situados a poca distancia de los servicios diarios, el casco antiguo, la playa de Mermerli, la nostálgica línea de tranvía, el centro comercial MarkAntalya, el centro de salud privado Meydan y la estación de tranvía. Además, los apartamentos están a sólo 14 km del aeropuerto de Antalya.

Los apartamentos están situados en Citynest, un proyecto que consta de 43 apartamentos de 1 dormitorio y 9 apartamentos dúplex de 2 dormitorios distribuidos en 5 plantas sobre 624 m2 de superficie total. En el proyecto hay un aparcamiento cubierto para 19 coches con ascensor, escalera de incendios, sistema de extinción de incendios, depósito de agua para incendios, generador para refugio, depósito de agua limpia, paneles fotovoltaicos, 2 ascensores, zona de vestíbulo, estaciones comunitarias de carga de vehículos eléctricos, seguridad y cámaras de seguridad.

Los apartamentos de 1 dormitorio constan de salón, cocina americana, cuarto de baño y balcón (algunos tipos de apartamentos de 1 dormitorio tienen 2 balcones).

Los apartamentos dúplex de 2 dormitorios constan de una cocina independiente, 2 cuartos de baño, un balcón y una terraza. (Algunos tipos de apartamentos dúplex de 2 dormitorios tienen una cocina americana, 2 balcones y 2 terrazas).

Los apartamentos en venta en Antalya están equipados con guardarropa, suelos de parqué laminado y cerámica, aire acondicionado, combinado de gas, juego empotrado, iluminación puntual, cabina de ducha, interfono y puerta exterior de acero.


AYT-04118

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

