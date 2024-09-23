  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar

Piso en edificio nuevo Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar

Muratpasa, Turquía
$765,198
24
ID: 27880
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2019
  • Número de plantas
    Número de plantas
    12

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Propiedades frente al mar con vistas a la montaña y al mar en Mahmutlar

Mahmutlar atrae la atención de los inversores y de aquellos que lo consideran una casa de verano con sus playas naturales y lugares turísticos.

Las propiedades en venta en Alanya están situadas cerca de cafés, restaurantes, mercados, tiendas, parques, bazares y estaciones de autobuses. Las propiedades frente al mar están a 12 km del centro de Alanya y a 34 km del aeropuerto.

El complejo, que tiene fácil acceso al mar, consta de dos bloques con 174 apartamentos. El complejo ofrece instalaciones para sus residentes como playa y muelle, amplio jardín, campo de minigolf, senderos para caminar y pista para correr, áreas de juegos para niños, estacionamientos interiores y exteriores, cancha de baloncesto, piscina interior y exterior, piscina para niños, sauna, baño turco, jacuzzi, sala de masajes, baño de vapor, gimnasio, cafetería, bar, generador, conserje, recepción, vestíbulo, cámaras de seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana y seguridad.

Los apartamentos incluyen una sala de estar, una cocina independiente o una cocina abierta, un baño y un balcón. Algunas de ellas también incluyen baño privado y los dúplex incluyen terrazas.


AYT-01450

