Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.

Alanya, Turquía
$135,381
9
ID: 27949
In CRM: 1042
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.

Apartamento amueblado de un dormitorio (1 + 1), 65 m2.

Un complejo de apartamentos de lujo con su propia infraestructura se encuentra en la parte central de Alanya, a 700 metros de la playa equipada con agua limpia y clara.

El proyecto está construido sobre una parcela de 3.780 m2. m y consta de dos bloques de 10 plantas, aparcamiento subterráneo gratuito con ascensor a los apartamentos está disponible para los residentes del complejo

El complejo está situado en el centro de una infraestructura urbana desarrollada - numerosas tiendas, restaurantes y cafeterías, clubes, instalaciones deportivas, etc. están a poca distancia

Infraestructura:

  • Territorio con jardín ajardinado
  • Servicio de vestíbulo y conserjería
  • Modernos ascensores
  • Piscina al aire libre con sección infantil y agua. diapositivas
  • Zona de Recreación y bar de piscina
  • Piscina cubierta
  • Gimnasio: máquinas de ejercicio, pilates, yoga
  • Centro de spa: baño turco (hammam), sauna, baño de vapor romano, jacuzzi, salas de masajes, sala de relajación
  • Billares y tenis de mesa
  • Parque infantil
  • Zona de barbacoa
  • Internet inalámbrico
  • Satélite
  • Generador de emergencia
  • Estacionamiento interior
  • Aparcamiento exterior
  • Seguridad las 24 horas
  • Vigilancia de video 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Alanya, Turquía
