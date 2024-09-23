Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the Konak City Tower complex for residence permit.

Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.

Apartamento amueblado de un dormitorio (1 + 1), 65 m2.

Un complejo de apartamentos de lujo con su propia infraestructura se encuentra en la parte central de Alanya, a 700 metros de la playa equipada con agua limpia y clara.

El proyecto está construido sobre una parcela de 3.780 m2. m y consta de dos bloques de 10 plantas, aparcamiento subterráneo gratuito con ascensor a los apartamentos está disponible para los residentes del complejo

El complejo está situado en el centro de una infraestructura urbana desarrollada - numerosas tiendas, restaurantes y cafeterías, clubes, instalaciones deportivas, etc. están a poca distancia

Infraestructura:

Territorio con jardín ajardinado

Servicio de vestíbulo y conserjería

Modernos ascensores

Piscina al aire libre con sección infantil y agua. diapositivas

Zona de Recreación y bar de piscina

Piscina cubierta

Gimnasio: máquinas de ejercicio, pilates, yoga

Centro de spa: baño turco (hammam), sauna, baño de vapor romano, jacuzzi, salas de masajes, sala de relajación

Billares y tenis de mesa

Parque infantil

Zona de barbacoa

Internet inalámbrico

Satélite

Generador de emergencia

Estacionamiento interior

Aparcamiento exterior

Seguridad las 24 horas

Vigilancia de video 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.