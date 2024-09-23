  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Muratpasa, Turquía
de
$712,223
;
50
Dejar una solicitud
ID: 27778
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya

Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aquellos que quieren invertir y permanecer por mucho tiempo.

Los apartamentos en venta en Antalya están cerca de servicios diarios como mercados, centros comerciales, hospitales, bancos, a 50 m de la parada de tranvía, a 2,8 km de los centros comerciales Ikea y Agora, a 4,4 km de los centros comerciales Mall of Antalya y Deepo, a 5,5 km de la playa de Mermerli, a 5.8 km de Mark Antalya y del centro de la ciudad, a 8 km del aeropuerto internacional de Antalya, a 11 km de las playas de Konyaaltı y Lara y a 13 km de la terminal de autobuses de Antalya.

Con un terreno de 65.000 m² y una superficie de construcción de 390.000 m², el proyecto Luviya cuenta con 730 apartamentos, 104 residencias de marca, un centro comercial con 175 tiendas, 21 tiendas de calle, 35 oficinas, 1 restaurante, ascensores, aparcamiento interior y exterior, estaciones de carga eléctrica, sauna, conserje, seguridad 24/7 y cámaras de seguridad, gimnasio, parque infantil, zonas verdes bien distribuidas, piscinas cubiertas y al aire libre.

Los apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios de techos altos del proyecto tienen electrodomésticos de cocina incorporados, aire acondicionado de tipo techo, caldera de gas natural, panales, guardarropa, puerta de acero, iluminación puntual y LED, interfono.


AYT-04507

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Besiktas, Turquía
de
$79,435
Complejo residencial Concept
Mezitli, Turquía
de
$77,837
Barrio residencial Attractive Seafront Apartment in Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Turquía
de
$155,888
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$298,452
Complejo residencial New residence with a cinema and a fitness center near metro and metrobus stations, Beşiktaş, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquía
de
$401,447
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
de
$712,223
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$499,890
La residencia cuenta con jardín, zona de estar y zona de barbacoa, parque infantil, piscina cubierta, baño de vapor, sauna y sala de masajes, gimnasio.Características de los planos Muebles de cocinaEncimera de granitoPiso azulUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en l…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Besiktas, Turquía
de
$147,802
Por qué esta propiedad؟ Como satisface las condiciones óptimas de inversión, junto a Basin Express Road y el Canal de Estambul. Garantiza que obtendrá la ciudadanía turca y vivirá cómodamente en Estambul. Proporciona opciones de venta de cuotas con entrega directa de títulos de propiedad. U…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Complejo residencial New residence with a private beach and a spa close to the center of Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquía
de
$6,29M
Ofrecemos nuevas villas de cuatro tipos:Tipo A (15 piezas). Las villas modernas de 455,60 m2 con jardín ajardinado, terrazas, piscina, aparcamiento para dos coches.Tipo B (10 pcs). Las villas de 424,93 m2 con una vista pintoresca, una piscina, terrazas, un jardín ajardinado, un aparcamiento …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones