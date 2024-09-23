  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.

Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.

Oba, Turquía
ID: 27531
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.
Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 100 m2 en la segunda planta del complejo Riviera Garden Oba.

Disposición:

  • Cuarto de cocina
  • Espacioso grupo de entrada
  • 2 Dormitorios
  • 2 Baños
  • Loggia acristalada
  • Fachada Sur, Norte y Oeste.

Riviera Garden es un hermoso complejo residencial con todas las comodidades, situado en la zona costera desarrollada de Oba, a 900 m del mar y la playa, a 4 km del centro de la ciudad.

A poca distancia del complejo hay supermercados, tiendas, restaurantes, cafeterías, un centro comercial, un mercado, un hospital y paradas de transporte público.

Infraestructura:

  • Piscina
  • Piscina para niños
  • Parque acuático
  • Piscina cubierta
  • Fitness
  • Sauna
  • Parque infantil
  • Camellia
  • BBQ
  • Jardín
  • Concierge
  • Área segura

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Oba, Turquía

