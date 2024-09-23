Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.

Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.

Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 100 m2 en la segunda planta del complejo Riviera Garden Oba.

Disposición:

Cuarto de cocina

Espacioso grupo de entrada

2 Dormitorios

2 Baños

Loggia acristalada

Fachada Sur, Norte y Oeste.

Riviera Garden es un hermoso complejo residencial con todas las comodidades, situado en la zona costera desarrollada de Oba, a 900 m del mar y la playa, a 4 km del centro de la ciudad.

A poca distancia del complejo hay supermercados, tiendas, restaurantes, cafeterías, un centro comercial, un mercado, un hospital y paradas de transporte público.

Infraestructura:

Piscina

Piscina para niños

Parque acuático

Piscina cubierta

Fitness

Sauna

Parque infantil

Camellia

BBQ

Jardín

Concierge

Área segura

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.