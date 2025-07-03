  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Rojales
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada

Rojales, Španjolska
de
$346,105
;
42
Dejar una solicitud
ID: 27733
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    La Vega Baja
  • Ciudad
    Rojales

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada

Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece una amplia variedad de restaurantes, tiendas y servicios, lo que la hace ideal tanto para vivir todo el año como para vacaciones.

Los apartamentos en Ciudad Quesada en venta están perfectamente ubicados para mayor comodidad y ocio. Supermercados, restaurantes y tiendas se encuentran a solo 0,4 km, mientras que el centro de Ciudad Quesada está a 1,2 km. El campo de golf más cercano, La Marquesa Golf, se sitúa a 3,1 km, y La Finca Golf a 9,5 km. Las playas de arena de Guardamar del Segura están a solo 8,5 km, y la costa escénica de Torrevieja a 12,3 km. Las ciudades de Torrevieja y Orihuela se encuentran a 12,5 km y 24,2 km respectivamente. Para viajar en avión, el Aeropuerto de Alicante está a 39,7 km, y el de Murcia a 63,8 km.

El complejo residencial cuenta con 84 apartamentos modernos, con opción de planta baja con jardines privados o planta alta con amplios soláriums. La urbanización cerrada está diseñada para el descanso y la convivencia, con zonas verdes ajardinadas, senderos peatonales y una gran piscina comunitaria como centro del conjunto.

Cada apartamento ha sido cuidadosamente diseñado con una distribución de planta abierta que integra una cocina completamente equipada con un luminoso salón. Las viviendas se entregan amuebladas e incluyen electrodomésticos de alta calidad, aire acondicionado, persianas eléctricas y un sistema aerotérmico eficiente para el agua caliente. Los baños cuentan con calefacción por suelo radiante. Las amplias terrazas o jardines privados ofrecen espacios perfectos para disfrutar al aire libre, y cada propiedad incluye una plaza de aparcamiento privada.


ALC-01060

Localización en el mapa

Rojales, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella
Marbella, Španjolska
de
$1,18M
Complejo residencial Residencial La Isla III
Torrevieja, Španjolska
de
$271,510
Edificio de apartamentos Iconic
Santa Pola, Španjolska
de
$353,679
Edificio de apartamentos Lujosos Apartamentos a Metros de la Playa en Villajoyosa Costa Blanca
Villajoyosa, Španjolska
de
$447,347
Edificio de apartamentos Amanecer
Orihuela, Španjolska
de
$209,982
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$346,105
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$328,447
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach
Málaga, Španjolska
de
$1,40M
Año de construcción 2028
Apartamentos Cerca de Servicios en Málaga Proyecto Termica Beach Málaga es la ciudad de la Costa del Sol. Es conocida por sus playas, su patrimonio histórico cultural y su vida activa. Málaga no es sólo una puerta de entrada a la Costa del Sol, sino también una ciudad dinámica con una rica h…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Pisos con vistas al mar en Dehesa de Campoamor Alicante
Edificio de apartamentos Pisos con vistas al mar en Dehesa de Campoamor Alicante
Edificio de apartamentos Pisos con vistas al mar en Dehesa de Campoamor Alicante
Edificio de apartamentos Pisos con vistas al mar en Dehesa de Campoamor Alicante
Edificio de apartamentos Pisos con vistas al mar en Dehesa de Campoamor Alicante
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos con vistas al mar en Dehesa de Campoamor Alicante
Edificio de apartamentos Pisos con vistas al mar en Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Španjolska
de
$467,360
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Pisos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Dehesa de Campoamor Costa Blanca Ubicado en la parte elevada de Dehesa de Campoamor, muy cerca del puerto deportivo y de las famosas playas de Cala de Campoamor y Platja de La Glea, este complejo residencial presenta una encantadora escapada al…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
Mostrar todas las publicaciones