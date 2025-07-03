Piso en edificio nuevo Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada

Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada

Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece una amplia variedad de restaurantes, tiendas y servicios, lo que la hace ideal tanto para vivir todo el año como para vacaciones.

Los apartamentos en Ciudad Quesada en venta están perfectamente ubicados para mayor comodidad y ocio. Supermercados, restaurantes y tiendas se encuentran a solo 0,4 km, mientras que el centro de Ciudad Quesada está a 1,2 km. El campo de golf más cercano, La Marquesa Golf, se sitúa a 3,1 km, y La Finca Golf a 9,5 km. Las playas de arena de Guardamar del Segura están a solo 8,5 km, y la costa escénica de Torrevieja a 12,3 km. Las ciudades de Torrevieja y Orihuela se encuentran a 12,5 km y 24,2 km respectivamente. Para viajar en avión, el Aeropuerto de Alicante está a 39,7 km, y el de Murcia a 63,8 km.

El complejo residencial cuenta con 84 apartamentos modernos, con opción de planta baja con jardines privados o planta alta con amplios soláriums. La urbanización cerrada está diseñada para el descanso y la convivencia, con zonas verdes ajardinadas, senderos peatonales y una gran piscina comunitaria como centro del conjunto.

Cada apartamento ha sido cuidadosamente diseñado con una distribución de planta abierta que integra una cocina completamente equipada con un luminoso salón. Las viviendas se entregan amuebladas e incluyen electrodomésticos de alta calidad, aire acondicionado, persianas eléctricas y un sistema aerotérmico eficiente para el agua caliente. Los baños cuentan con calefacción por suelo radiante. Las amplias terrazas o jardines privados ofrecen espacios perfectos para disfrutar al aire libre, y cada propiedad incluye una plaza de aparcamiento privada.

ALC-01060