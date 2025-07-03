El complejo residencial Lagune Homes está situado en Calpe, cerca de la Reserva Natural de Las Salinas y a pocos minutos a pie de la famosa playa de La Fossa, así como a 10 minutos a pie de la playa de Arenal. Dos edificios de diez plantas con arquitectura original ofrecen nuevos apartamentos de dos y tres habitaciones, cada uno con una terraza perfecta para disfrutar del clima soleado y las vistas de Calpe.

A poca distancia, infraestructura desarrollada: Mercadona, Lidl, parques, restaurantes, cafeterías, escuela, parque de diversiones, museos, playa Arenal, playa Fossa, Reserva Las Salinas y, por supuesto, Peñon de Ifach rock.