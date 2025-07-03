  1. Realting.com
Complejo residencial Lagune Homes

Calpe, Španjolska
de
$423,948
de
$788,168/m²
;
8
ID: 27427
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/8/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Ciudad
    Calpe

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Sobre el complejo

El complejo residencial Lagune Homes está situado en Calpe, cerca de la Reserva Natural de Las Salinas y a pocos minutos a pie de la famosa playa de La Fossa, así como a 10 minutos a pie de la playa de Arenal. Dos edificios de diez plantas con arquitectura original ofrecen nuevos apartamentos de dos y tres habitaciones, cada uno con una terraza perfecta para disfrutar del clima soleado y las vistas de Calpe.

A poca distancia, infraestructura desarrollada: Mercadona, Lidl, parques, restaurantes, cafeterías, escuela, parque de diversiones, museos, playa Arenal, playa Fossa, Reserva Las Salinas y, por supuesto, Peñon de Ifach rock.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 94.0
Precio por m², USD 4,921 – 5,233
Precio del apartamento, USD 462,595 – 491,873
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 111.0 – 113.0
Precio por m², USD 4,526 – 4,571
Precio del apartamento, USD 502,413 – 516,467

Localización en el mapa

Calpe, Španjolska

