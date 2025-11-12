Piso en edificio nuevo Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela

  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Orihuela
  Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela

Orihuela, Španjolska
de
$277,931
;
50
ID: 32872
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/11/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    Vega Baja del Segura
  • Ciudad
    Orihuela

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante

Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana y también alberga Elche, la tercera ciudad más grande de la Comunidad Valenciana. Esta ubicación la convierte en la opción ideal para comprar un apartamento en Orihuela o en cualquier lugar de la Comunidad Valenciana.

Estos apartamentos, cuidadosamente diseñados, están convenientemente ubicados a poca distancia de un campo de golf. Además, se encuentran a solo 5,5 km del Parque de Aventura Rufete, donde podrá disfrutar de actividades como tiro con arco, equitación y quads. El tradicional pueblo español de San Miguel de Salinas está a solo 8 km, mientras que el Hospital de Torrevieja está a 14 km. La playa está a aproximadamente 16 km y los aeropuertos internacionales de Alicante y Murcia se encuentran a unos 60 km de los apartamentos.

Los apartamentos en venta en Orihuela Alicante forman parte de una comunidad residencial de nueva construcción que ofrece estacionamiento comunitario y otorga a todos los residentes acceso a una gran piscina comunitaria y áreas verdes.

Los elegantes apartamentos cuentan con dormitorios bien equipados, todos con armarios empotrados. El dormitorio principal incluye baño en suite con ducha a ras de suelo. El espacioso salón cuenta con grandes ventanales de estilo francés que dan a una terraza soleada, lo que permite que la luz natural inunde el espacio. Los apartamentos también incluyen una cocina americana totalmente equipada, un comedor de concepto abierto y un baño de cortesía. El número de habitaciones varía según el tipo de apartamento. Además, según el modelo, los apartamentos pueden contar con jardín o solárium privado.


ALC-00440

Localización en el mapa

Orihuela, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud

Complejo residencial Marbella, Spain
Marbella, Španjolska
de
$502,776
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia de la playa en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$493,259
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$1,32M
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$373,181
Edificio de apartamentos Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Španjolska
de
$413,164
