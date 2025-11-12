Piso en edificio nuevo Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela

Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante

Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana y también alberga Elche, la tercera ciudad más grande de la Comunidad Valenciana. Esta ubicación la convierte en la opción ideal para comprar un apartamento en Orihuela o en cualquier lugar de la Comunidad Valenciana.

Estos apartamentos, cuidadosamente diseñados, están convenientemente ubicados a poca distancia de un campo de golf. Además, se encuentran a solo 5,5 km del Parque de Aventura Rufete, donde podrá disfrutar de actividades como tiro con arco, equitación y quads. El tradicional pueblo español de San Miguel de Salinas está a solo 8 km, mientras que el Hospital de Torrevieja está a 14 km. La playa está a aproximadamente 16 km y los aeropuertos internacionales de Alicante y Murcia se encuentran a unos 60 km de los apartamentos.

Los apartamentos en venta en Orihuela Alicante forman parte de una comunidad residencial de nueva construcción que ofrece estacionamiento comunitario y otorga a todos los residentes acceso a una gran piscina comunitaria y áreas verdes.

Los elegantes apartamentos cuentan con dormitorios bien equipados, todos con armarios empotrados. El dormitorio principal incluye baño en suite con ducha a ras de suelo. El espacioso salón cuenta con grandes ventanales de estilo francés que dan a una terraza soleada, lo que permite que la luz natural inunde el espacio. Los apartamentos también incluyen una cocina americana totalmente equipada, un comedor de concepto abierto y un baño de cortesía. El número de habitaciones varía según el tipo de apartamento. Además, según el modelo, los apartamentos pueden contar con jardín o solárium privado.

ALC-00440