Piso en edificio nuevo Apartamentos Modernos con Vista al Mar en Finestrat Costa Blanca

Apartamentos de 2 Dormitorios con Espectaculares Vistas al Mediterráneo en Finestrat

Ubicados en Finestrat, una de las zonas más tranquilas y con mayor demanda de la Costa Blanca, estos apartamentos de lujo ofrecen un estilo de vida sereno rodeado de naturaleza, campos de golf y playas mediterráneas. Esta localidad costera combina el encanto de la montaña con la cercanía al mar y disfruta de más de 320 días de sol al año.

Los servicios están fácilmente accesibles, comenzando a solo 0,5 km con tiendas, cafeterías y restaurantes. El centro de Finestrat se encuentra a 1,2 km, el campo de golf Puig Campana a 3,6 km, y Benidorm con sus playas vibrantes a solo 4,7 km. La hermosa Playa de Poniente está a 5,1 km, Villajoyosa a 9,6 km, Alicante ciudad a 39,8 km y el Aeropuerto Internacional de Alicante a solo 53,4 km, lo que garantiza conexiones de viaje cómodas.

La comunidad residencial está cuidadosamente distribuida en tres bloques de baja altura, cada uno con 33 apartamentos, ofreciendo un total de 99 viviendas. El complejo dispone de tres zonas de piscina, áreas ajardinadas, zona infantil, espacio de calistenia, pista de pádel y aparcamiento, creando un ambiente activo pero relajado.

Estos elegantes apartamentos en venta en Finestrat se ofrecen en tres distribuciones: unidades en planta baja desde 87.54 m², apartamentos en segunda planta desde 98.02 m² con terrazas, y espaciosos modelos en la última planta de 153.79 m² que incluyen un solárium privado. Todas las viviendas cuentan con 2 dormitorios y 2 baños, disfrutan de abundante luz natural y están equipadas con avanzados sistemas de insonorización y control climático. Cada propiedad ofrece vistas panorámicas al mar Mediterráneo y al skyline de Benidorm desde las áreas interiores y exteriores.

ALC-01081