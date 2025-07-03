  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Vergel
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante

Vergel, Španjolska
de
$409,675
9
ID: 27674
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Pueblo
    Vergel

Características del objeto

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos de 1 a 3 Dormitorios con Piscina y Spa en El Verger

Ubicado en el corazón de la Marina Alta, El Verger ofrece una combinación perfecta de tranquilidad costera y comodidad diaria. Rodeado de naturaleza y cerca de las playas doradas de la Costa Blanca, este encantador pueblo es ideal tanto para vacacionar como para residir todo el año.

Desde estos apartamentos en venta en Alicante, a menos de 0,5 km, los residentes tienen acceso a supermercados, restaurantes y servicios locales. Las playas de arena de Les Deveses están a solo 1,3 km. Ondara y el gran centro comercial Portal de la Marina están a 5,1 km, mientras que la cosmopolita ciudad de Dénia se encuentra a 10,5 km al noreste. El Club de Golf La Sella está a 12,7 km y Oliva Nova Golf a 13,6 km al norte. Los aeropuertos de Alicante y Valencia están a 104 km y 111 km respectivamente.

La urbanización ha sido diseñada para ofrecer una vida moderna en armonía con la naturaleza. Dispone de amplias zonas ajardinadas, piscina, gimnasio totalmente equipado, jacuzzi, sauna, espacio de coworking y club social, todo en un entorno privado y seguro.

Los apartamentos, disponibles en modelos de 1, 2 o 3 dormitorios, ofrecen interiores amplios y terrazas generosas ideales para disfrutar al aire libre. Cada vivienda ha sido cuidadosamente diseñada con materiales de calidad, espacios abiertos y abundante luz natural. Incluyen una plaza de aparcamiento en superficie y acceso mediante ascensor a todas las plantas.


ALC-01096

Localización en el mapa

Vergel, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Está viendo
