Complejo residencial Castillo de Sagunto

Castillo de Sagunto — Residencia urbana de nueva generación

Este nuevo complejo residencial se sitúa en una de las zonas con mayor proyección de Sagunto, rodeado de servicios modernos y próximo al futuro polo tecnológico de la región. La arquitectura destaca por su diseño mediterráneo contemporáneo, con fachadas dinámicas y amplias terrazas, visibles en los renders de las páginas 3–5 del dossier.

Las viviendas ofrecen espacios luminosos, distribuciones funcionales, grandes ventanales y cocinas de concepto abierto. Los interiores combinan materiales naturales, tonos cálidos y soluciones de diseño actuales que refuerzan la sensación de confort (páginas 7–14).

Cada planta del edificio ha sido diseñada pensando en la comodidad del residente, con balcones generosos, zonas de día bien aprovechadas y una organización que garantiza privacidad y bienestar (planos en páginas 16–20).

Castillo de Sagunto es una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir en un entorno en pleno crecimiento.