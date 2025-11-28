  1. Realting.com
Complejo residencial Castillo de Sagunto

Sagunto, Španjolska
Precio en demanda
13
ID: 33070
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/12/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Ciudad
    Sagunto

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Castillo de Sagunto — Residencia urbana de nueva generación
Este nuevo complejo residencial se sitúa en una de las zonas con mayor proyección de Sagunto, rodeado de servicios modernos y próximo al futuro polo tecnológico de la región. La arquitectura destaca por su diseño mediterráneo contemporáneo, con fachadas dinámicas y amplias terrazas, visibles en los renders de las páginas 3–5 del dossier.

Las viviendas ofrecen espacios luminosos, distribuciones funcionales, grandes ventanales y cocinas de concepto abierto. Los interiores combinan materiales naturales, tonos cálidos y soluciones de diseño actuales que refuerzan la sensación de confort (páginas 7–14).

Cada planta del edificio ha sido diseñada pensando en la comodidad del residente, con balcones generosos, zonas de día bien aprovechadas y una organización que garantiza privacidad y bienestar (planos en páginas 16–20).

Castillo de Sagunto es una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir en un entorno en pleno crecimiento.

Localización en el mapa

Sagunto, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

