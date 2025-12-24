  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Torrevieja
  4. Piso en edificio nuevo Edificio Intercosta Sunrise

Piso en edificio nuevo Edificio Intercosta Sunrise

Torrevieja, Španjolska
de
$300,959
;
5
Dejar una solicitud
ID: 22499
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/11/24

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    Vega Baja del Segura
  • Ciudad
    Torrevieja

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

El edificio consta de 12 apartamentos. Piscina comunitaria en la azotea del edificio.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 67.0 – 77.0
Precio por m², USD 3,393 – 5,427
Precio del apartamento, USD 230,233 – 357,497
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 78.0 – 89.0
Precio por m², USD 3,689 – 5,868
Precio del apartamento, USD 322,789 – 450,053

Localización en el mapa

Torrevieja, Španjolska
Educación
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$685,633
Complejo residencial BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Španjolska
de
$260,822
Edificio de apartamentos Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja
Torrevieja, Španjolska
de
$328,010
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas en una Urbanización Boutique en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$765,553
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$680,746
Está viendo
Piso en edificio nuevo Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Španjolska
de
$300,959
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Complejo residencial Eden Beach
Torrelamata, Španjolska
de
$314,172
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 84–113 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial de tipo cerrado Eden Beach con 3 piscinas para adultos y niños, zonas verdes y deportivas, parque infantil, aparcamiento.El precio incluye:baños totalmente equipados,armarios empotrados por toda la casa,aire acondicionado,equipamiento de cocina amueblado y equipado,Persi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
84.0
335,515
Apartamentos 3 habitaciones
101.0 – 113.0
613,183 – 671,031
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$425,684
Año de construcción 2025
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Habitaciones con Jardines Privados en Ciudad Quesada Ubicados en la codiciada Ciudad Quesada, estos apartamentos ofrecen tranquilidad y accesibilidad. La zona es conocida por su vibrante comunidad, sus pintorescos alrededores y sus servicios durante todo el año…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas al lago en Country Club en Benahavis Málaga
Benahavis, Španjolska
de
$2,62M
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamentos energéticamente eficientes en el Country Club de Benahavís Benahavis es un lugar natural que ofrece vistas pintorescas entre la famosa Marbella, Ronda y Estepona. La región está cerca de la playa aproximadamente 7 km. Los apartamentos energéticamente eficientes están situados e…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones