  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Rojales
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada

Rojales, Španjolska
de
$328,447
;
42
Dejar una solicitud
ID: 27732
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    La Vega Baja
  • Ciudad
    Rojales

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos Modernos de 2 Dormitorios con Grandes Terrazas en Quesada

Ciudad Quesada es una localidad vibrante y consolidada en la Costa Blanca, conocida por sus servicios durante todo el año, ambiente internacional y cercanía a las hermosas playas del Mediterráneo. Esta zona animada ofrece una amplia variedad de restaurantes, tiendas y servicios, lo que la hace ideal tanto para vivir todo el año como para vacaciones.

Los apartamentos en Ciudad Quesada en venta están perfectamente ubicados para mayor comodidad y ocio. Supermercados, restaurantes y tiendas se encuentran a solo 0,4 km, mientras que el centro de Ciudad Quesada está a 1,2 km. El campo de golf más cercano, La Marquesa Golf, se sitúa a 3,1 km, y La Finca Golf a 9,5 km. Las playas de arena de Guardamar del Segura están a solo 8,5 km, y la costa escénica de Torrevieja a 12,3 km. Las ciudades de Torrevieja y Orihuela se encuentran a 12,5 km y 24,2 km respectivamente. Para viajar en avión, el Aeropuerto de Alicante está a 39,7 km, y el de Murcia a 63,8 km.

El complejo residencial cuenta con 84 apartamentos modernos, con opción de planta baja con jardines privados o planta alta con amplios soláriums. La urbanización cerrada está diseñada para el descanso y la convivencia, con zonas verdes ajardinadas, senderos peatonales y una gran piscina comunitaria como centro del conjunto.

Cada apartamento ha sido cuidadosamente diseñado con una distribución de planta abierta que integra una cocina completamente equipada con un luminoso salón. Las viviendas se entregan amuebladas e incluyen electrodomésticos de alta calidad, aire acondicionado, persianas eléctricas y un sistema aerotérmico eficiente para el agua caliente. Los baños cuentan con calefacción por suelo radiante. Las amplias terrazas o jardines privados ofrecen espacios perfectos para disfrutar al aire libre, y cada propiedad incluye una plaza de aparcamiento privada.


ALC-01060

Localización en el mapa

Rojales, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Španjolska
de
$273,515
Edificio de apartamentos Hermosos Apartamentos con Interiores Luminosos en Benalmádena Málaga
Benalmadena, Španjolska
de
$694,565
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$865,263
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$353,168
Edificio de apartamentos Pisos con vistas al mar en Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Španjolska
de
$414,384
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos con Terraza en Lo Marabu, Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$328,447
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$466,182
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$482,664
Año de construcción 2027
Apartamentos de 2 Dormitorios Frente al Mar con Vistas en Mil Palmeras Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurant…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$719,286
Año de construcción 2027
Propiedades en una Ubicación Natural en Mijas Málaga Este complejo se encuentra en Mijas, en el barrio de Cerrado del Águila, en Mijas, un elegante complejo residencial y de golf situado en unas colinas onduladas a poca distancia de la costa mediterránea. La pieza central es un campo de golf…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
Mostrar todas las publicaciones