Piso en edificio nuevo Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras

Mil Palmeras, en la costa sur de la Costa Blanca, es un destino costero muy solicitado conocido por sus playas de fina arena, clima mediterráneo y estilo de vida vibrante. La zona ofrece una amplia selección de restaurantes, chiringuitos, instalaciones deportivas y paseos panorámicos, ideal tanto para turistas como residentes permanentes.
Apartamentos en venta en Pilar de la Horadada se encuentran a 0,25 km de la playa, a 0,3 km de restaurantes y chiringuitos locales, a 0,8 km del supermercado, a 4 km del centro de Pilar de la Horadada, a 9 km del campo de golf Lo Romero, a 14 km de Torrevieja, a 45 km del aeropuerto de Murcia y a 74 km del aeropuerto de Alicante.
Este desarrollo boutique de 24 exclusivos apartamentos turísticos cuenta con jardines ajardinados, piscina comunitaria, área de recepción y salón social. La comunidad cerrada y segura está diseñada para ofrecer confort, privacidad y ocio, todo en un entorno costero tranquilo.
Cada apartamento presenta un diseño contemporáneo con espacios de concepto abierto, acabados de alta calidad y grandes terrazas con vistas panorámicas al mar. Las viviendas se entregan totalmente amuebladas con cocinas equipadas, electrodomésticos integrados, aire acondicionado, garaje y trastero. Los interiores maximizan la luz natural y crean una atmósfera relajante junto al mar.