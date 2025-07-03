Piso en edificio nuevo Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas

Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel

San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranquilo y bien comunicado. Rodeado de naturaleza y lagunas saladas, es una opción ideal para quienes buscan relajación sin renunciar a la comodidad.

Desde la promoción, los servicios diarios están al alcance: supermercados y restaurantes a solo 0,6 km, y el centro del pueblo a solo 1 km. El campo de golf Villamartín se encuentra a 6,8 km, y el centro comercial La Zenia Boulevard a 9,1 km. Las playas de Orihuela Costa, como Playa Flamenca, están aproximadamente a 10,7 km. Torrevieja se sitúa a 13,6 km, y la ciudad de Murcia a 57,9 km. Los aeropuertos más cercanos son el Aeropuerto Internacional de Murcia a 61,2 km y el Aeropuerto de Alicante a 63,5 km, lo que proporciona una excelente conexión.

La comunidad forma parte de un edificio residencial de 7 plantas de nueva construcción con un diseño moderno y elegante. Ofrece amplias zonas comunes que incluyen una gran piscina, jardines paisajísticos, plazas de garaje subterráneas y trasteros. El edificio también dispone de ascensor para acceder cómodamente a todas las plantas.

Los apartamentos en venta en San Miguel de Salinas están disponibles en varias distribuciones, con 2 o 3 dormitorios y 2 baños. Las viviendas en planta baja disponen de jardines privados, mientras que los áticos cuentan con soláriums privados y vistas panorámicas. Todas las viviendas incluyen cocinas abiertas al salón que se extienden hacia amplias terrazas, ideales para disfrutar del clima mediterráneo. Los acabados de alta calidad garantizan estilo y confort en cada detalle.

ALC-01074