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Casas en Venta en Los Alcazares, Španjolska

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Casa 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Este exclusivo proyecto residencial se encuentra en Serena Golf, una de las zonas más buscad…
$653,051
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Villas de nueva construcción con piscina privada cerca de La Serena Golf en Los Alcázares E…
$495,259
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
El complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf en Los Alcázares, en la parte…
$531,687
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Villas de nueva construcción cerca de Serena Golf en Los Alcázares Villas modernas en una u…
$802,705
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Golf Serena de Los Alcazares, en la par…
$549,025
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Casa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
La casa en dos plantas con un diseño moderno, una superficie de 105 metros cuadrados. m, con…
$432,285
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf de Los Alcazares, en la zon…
$537,467
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
Situado en la encantadora ciudad de Los Alcazares, este exclusivo complejo residencial ofrec…
$364,803
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Casa 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Descubre estas novedades exclusivas en la zona privilegiada de Los Alcazares, en el corazón …
$624,039
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 178 m²
Situado en la encantadora ciudad de Los Alcazares, estas exclusivas 8 casas unifamiliares of…
$692,956
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Apartamentos y villas de nueva construcción en primera línea de golf en Los Alcázares, Costa…
$646,898
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Villa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 1
Moderna villa con piscina privada, amplia terraza, aparcamiento en el jardín e impresionante…
$673,159
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 83 m²
Nuevo complejo residencial junto al Club de Golf La Serena, Los Alcazares. Este exclusivo co…
$309,303
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 232 m²
Villas de nueva construcción cerca de La Serena Golf Club y la playa de Los AlcazaresDescubr…
$547,608
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 228 m²
Nuevo complejo residencial cerca de La Serena Golf, Los Alcazares20 villas independientes en…
$807,382
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
Nuevo complejo residencial junto a Serena Golf Club y Mar Menor Bay en Los AlcazaresVida mod…
$648,724
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 81 m²
Situado en la encantadora ciudad de Los Alcazares, estos bungalows ofrecen una oportunidad ú…
$464,564
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Casa 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Villas de nueva construcción con piscina privada en Serena Golf-Los Alcázares Colección bou…
$544,602
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 112 m²
Villas de estilo Ibiza en Los AlcazaresVillas de estilo Ibiza de dos plantas, 3 dormitorios,…
$524,458
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
El complejo residencial se encuentra en la zona de Serena Golf en Los Alcazares, en la zona …
$537,467
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Adosado de 3 dormitorios con vistas al mar y con garaje. Espectacular adosado a escasos metr…
$367,389
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Casa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Descubre esta magnífica casa de 4 dormitorios, diseñada para máxima comodidad y calidad de v…
$450,778
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Casa 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
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Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Esta ubicación cuenta con una variedad de iserta inmobiliaria, satisfaciendo diferentes nece…
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
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Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
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Área 108 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN LOS ALCAZARES Villa de obra nueva en una generosa parcela de 350m2…
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
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Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 85 m²
Situado en la encantadora ciudad de Los Alcazares, este exclusivo complejo residencial ofrec…
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
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Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Complejo residencial de nueva construcción cerca de Serena Golf y el Mar Menor en Los Alcáza…
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Villa en Los Alcazares, Španjolska
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Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN LOS ALCAZARES Nueva promoción de 12 exclusivas villas independi…
$766,169
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Una promoción residencial de viviendas tipo Quad situada en el entorno de Serena Golf, en Lo…
$540,821
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Casa 4 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
La casa en dos plantas con un diseño moderno, una superficie habitable de 101 metros cuadrad…
$404,429
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Casa 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Descubra impresionantes villas independientes e inlineas en una sola planta con solárium, pi…
$600,922
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