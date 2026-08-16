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Casas en Venta en San Miguel de Salinas, Španjolska

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villas
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bungalow
77
adosados
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230 propiedades total found
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 107 m²
Villas en San Miguel de SalinasNuevas villas independientes en San Miguel de Salinas.Villas …
$496,734
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Bungalows Modernos de Obra Nueva en San Miguel de Salinas con 3 Piscinas Comunitarias &#…
$324,903
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Adosado Adosado 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Situado en el corazón del prestigioso San Miguel de Salinas, esta hermosa casa adosada refor…
$230,013
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Zona se sitúa en una de las zonas con mejores vistas, las más bonitas, verdes y tranquilas d…
$390,913
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Casa 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Sumérgete en un mundo de exquisita elegancia y encanto eterno con estas nuevas 42 villas uni…
$496,897
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Casa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 120 m²
Número de plantas 2
Le presentamos una casa en San Miguel de Salinas en dos plantas con una superficie de 120 me…
$300,519
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Bungalows de nueva construcción en San Miguel de Salinas: naturaleza, golf y comodidad Des…
$282,839
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
BUNGALOWS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN SAN MIGUEL DE SALINAS Residencial de obra nueva de cha…
$394,155
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Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Increíble villa con una gran terraza, piscina privada, solarium y jardín cerca de un campo d…
$441,750
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 169 m²
Modern new villa with open views in Ciudaddelas Comunicaciones, San Miguel de Salinas Moder…
$871,205
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 135 m²
Villas en San Miguel de SalinasNuevas villas con 4 dormitorios y 3 baños, cocina abierta con…
$737,252
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 168 m²
Situado en un entorno natural privilegiado, este moderno complejo residencial de San Miguel …
$302,971
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Casa 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Impresionantes villas de nueva construcción ofrecen opciones de 3 dormitorios, cada uno equi…
$728,181
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bungalows Modernos de Obra Nueva en San Miguel de Salinas con 3 Piscinas Comunitarias Estil…
$243,753
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa moderna con vistas panorámicas al mar - Benissa, Costa BlancaSituado en una de las zon…
$5,28M
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Villa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Hermosa villa moderna con piscina privada, jardín y gran terraza en la azotea ubicada en una…
$420,954
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN SAN MIGUEL DE SALINAS Villas de obra nueva situados en San Miguel d…
$495,172
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Casa 5 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Casa 5 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 318 m²
Número de plantas 2
Bienvenidos a esta excepcional villa de lujo de nueva construcción en Residencial Bellavista…
$1,15M
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 1/2
San Miguel de Salinas es una pequeña ciudad española en la provincia de Alicante. Se llama u…
$529,040
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 135 m²
Se trata de un grupo de villas independientes de diseño, que consta de cuatro etapas. Constr…
$1,02M
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Casa 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Casa 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Le presentamos este impresionante bungalow de 2 dormitorios en un nivel, con un solarium en …
$277,402
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Casa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Número de plantas 2
San Miguel de Salinas es una pequeña ciudad española en la provincia de Alicante. Se llama u…
$716,764
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 144 m²
Se trata de un grupo de villas independientes de diseño, que consta de cuatro etapas. Constr…
$733,950
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Villa en San Miguel de Salinas, Španjolska
Villa
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 144 m²
Villas residenciales en San Miguel de SalinasNueva villa con 3 dormitorios y 3 baños, cocina…
$739,375
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Bungalows de nueva construcción en San Miguel de Salinas: naturaleza, golf y comodidad Desc…
$286,055
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Nuevos bungalows en San Miguel de Salinas – naturaleza, golf y confortDescubre un nuevo comp…
$284,027
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Situado en la ciudad de San Miguel de Salinas, en la zona de La Cañada, este exclusivo compl…
$295,896
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Casa 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Número de plantas 2
San Miguel de Salinas es una pequeña ciudad española en la provincia de Alicante. Se llama u…
$1,11M
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Casa 3 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
Impresionantes villas nuevas ofrecen opciones de 3 dormitorios, cada uno equipado con su pro…
$1,44M
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Situado en la ciudad de San Miguel de Salinas, en la zona de La Cañada, este exclusivo compl…
$281,794
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