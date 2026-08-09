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Casas en Venta en Valencia, Španjolska

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El Campo de Turia
30
La Ribera Baja
25
Cullera
22
Huerta Norte
20
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7 610 propiedades total found
Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Ubicadas en la prestigiosa zona de Ciudad Quesada, estas exclusivas villas ofrecen un entorn…
$1,83M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Orihuela Costa, este conjunto de adosados ofrece una oport…
$422,048
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una exclusiva villa independiente situada en una de las zonas más buscadas de Fi…
$797,714
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Entrenaranjos, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Entrenaranjos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
El complejo residencial es una colección exclusiva de nuevas villas independientes que repen…
$543,087
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Villa de obra nueva en venta en Polop. Lista para entrar a vivir. Villa de nueva construcci…
$542,047
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Casa 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Ofrecemos un atractivo proyecto residencial, ideal para aquellos que aprecian el espacio, la…
$797,468
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Villa de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en La Zenia. Chalet independiente en esqu…
$574,810
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Código 20260709075145En venta se encuentra una villa moderna en la urbanización cerrada de E…
$603,573
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Casa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Área 143 m²
Número de plantas 2
Código 20260719141330Venta de una moderna villa de dos plantas en el nuevo complejo residenc…
$733,039
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Situado en Alicante, en la zona de El Verger, este nuevo proyecto de construcción es una pro…
$582,334
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Casa 3 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Promoción exclusiva para la venta de nuevas villas en Polop, creada para disfrutar del estil…
$609,022
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Casa 3 habitaciones en Dolores, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Esta villa encarna la esencia del estilo mediterráneo con arquitectura sencilla y acogedora,…
$529,770
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Casa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 599 m²
Descubra una residencia que reinventa el lujo mediterráneo contemporáneo, donde la arquitect…
$3,00M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vergel, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vergel, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Descubra un exclusivo complejo residencial de nueva construcción en El Verger, compuesto por…
$309,499
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una exclusiva villa independiente situada en una de las zonas más buscadas de Fi…
$797,714
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Casa 3 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 588 m²
Descubra una residencia que redefine el lujo mediterráneo moderno, donde la arquitectura, el…
$2,50M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Situado en una excelente ubicación, a tan solo 200 metros del mar, junto con su amplitud, or…
$367,413
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Villa 4 habitaciones en Bigastro, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Bigastro, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Villas de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Vistabella Golf, Orihuela Ubicada en Vistabel…
$506,227
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Esta villa independiente, lista para entrar a vivir y completamente sin estrenar, se ubica e…
$1,03M
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Casa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Promoción exclusiva para la venta de nuevas villas en Polop, creada para disfrutar del estil…
$885,484
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Villa en Rojales, Španjolska
Villa
Rojales, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 187 m²
Villas exclusivas de nueva construcción de una sola planta en La Marquesa Golf, Ciudad Quesa…
$1,83M
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
¡Exclusivo chalet independiente en Villacosta con espacio para piscina privada!El hogar de t…
$496,228
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Casa 2 habitaciones en Polop, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Venta exclusiva de nuevas villas construidas en Polop, creadas para disfrutar del estilo de …
$574,234
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Casa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 342 m²
Sumérgete en la exclusividad y comodidad de estas nuevas villas independientes en Benidorm. …
$1,47M
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Villa en Polop, Španjolska
Villa
Polop, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 304 m²
Ubicadas en el encantador entorno de Polop, estas villas ofrecen un estilo de vida exclusivo…
$1,49M
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Casa 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Área 143 m²
Número de plantas 2
Código 20260707102048Villa No. 5 está en venta en el complejo residencial cerrado Sierra Ver…
$732,800
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
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Casa 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Presentamos una villa excepcional situada en una de las zonas más buscadas de Finestrat, don…
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