Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Región de Murcia
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Región de Murcia, Španjolska

;
Murcia
263
Fuente Alamo de Murcia
416
Los Alcazares
338
Torre-Pacheco
293
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
2 132 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Adosados de nueva construcción en Santa Rosalia Lake and Life Resort, Murcia Adosad…
$530,223
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a un proyecto residencial único en La Pinilla, Murcia, creado para aquellos que b…
$203,768
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Adosados de nueva construcción en Santa Rosalia Lake and Life Resort, Murcia Adosados de nu…
$530,223
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Casa 2 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Descubra un complejo residencial excepcional que proporciona máxima comodidad y estilo moder…
$360,507
Dejar una solicitud
Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
En el corazón de San Pedro del Pinatara se encuentra un complejo exclusivo de dos villas mod…
$604,026
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Bienvenido a su nuevo comienzo en armonía con la naturaleza. Descubra un proyecto residencia…
$311,823
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a tu nueva vida en armonía con la naturaleza. Descubra un proyecto residencial ún…
$240,126
Dejar una solicitud
Villa en Abanilla, Španjolska
Villa
Abanilla, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Amplia casa de casa de 4 dormitorios cerca de Abanilla . Amplia casa de campo seminueva cerc…
$302,282
Dejar una solicitud
Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 159 m²
Villas de estilo mediterráneo en San Pedro del PinatarComplejo residencial exclusivo de 4 vi…
$943,356
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 96 m²
Este exclusivo complejo de lujosas villas de dos familias ofrece un estilo de vida moderno y…
$315,848
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Bienvenido a su nuevo comienzo en armonía con la naturaleza. Descubra un proyecto residencia…
$203,186
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Exquisitas Villas Independientes con 3 Dormitorios en San Pedro del Pinatar, Costa Cálida De…
$525,354
Dejar una solicitud
Villa en Cartagena, Španjolska
Villa
Cartagena, Španjolska
Dormitorios 4
Área 178 m²
Este complejo residencial de nueva construcción en La Manga del Mar Menor debe estar en la l…
$669,875
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
En un ambiente tranquilo y agradable, Fuente Alamo ofrece un complejo exclusivo de 38 casas …
$389,750
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
En el tranquilo y agradable entorno de Fuente Alamo, un exclusivo complejo de 38 casas indiv…
$389,056
Dejar una solicitud
Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Villas nuevas en San Pedro del Pinatar con piscina privadaDiseño moderno y excelente ubicaci…
$614,425
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Los Alcazares, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Los Alcazares, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Este complejo residencial se encuentra en la zona de Golf Serena de Los Alcazares, en la par…
$549,025
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Nuevas villas modernas en el prestigioso complejo Hacienda del Álamo Golf Resort es una urba…
$489,962
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Descubra una exclusiva colección de villas independientes en la región en desarrollo de Murc…
$457,656
Dejar una solicitud
Villa en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Villas independientes de nueva construcción con piscina privada en Roldán, Torre-Pacheco Vi…
$475,843
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Bungalows de nueva construcción con piscina privada en San Pedro del Pinatar Reside…
$380,785
Dejar una solicitud
Villa en Murcia, Španjolska
Villa
Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA DE UNA SOLA PLANTA EN CAMPO DE GOLF ALTAONA, MURCIA Residencial de nu…
$546,353
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Fuente Alamo de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Bienvenido a su nuevo comienzo en armonía con la naturaleza. Descubra un proyecto residencia…
$306,044
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
$364,803
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en San Javier, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 96 m²
Vida mediterránea en directo todo el año en estas exclusivas villas de diseño contemporáneo …
$462,337
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Águilas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Águilas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Situado en la encantadora ciudad costera de Aguiles, este exclusivo complejo de 8 casas ados…
$461,181
Dejar una solicitud
Villa en Murcia, Španjolska
Villa
Murcia, Španjolska
Dormitorios 4
Área 140 m²
Descubra una colección única de 20 elegantes villas independientes en el exclusivo Peraleja …
$728,125
Dejar una solicitud
Villa en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 308 m²
Ubicada en la encantadora zona de Santa Rosalía, esta exclusiva colección de 16 viviendas in…
$1,37M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Descubra magníficas villas modernas en construcción, ubicadas en una ubicación privilegiada …
$595,837
Dejar una solicitud
Villa en Los Alcazares, Španjolska
Villa
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Los Alcázares, esta exclusiva colección de 9 vivienda…
$484,202
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Región de Murcia

villas
chalets
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Región de Murcia, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir