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Casas en Venta en Alhama de Murcia, Španjolska

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58 propiedades total found
Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CONDADO DE ALHAMA CAMPO DE GOLF Complejo residencial de cha…
$338,666
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Las villas en Alhame de Murcia son un lujoso refugio rodeado de un impresionante entorno nat…
$381,137
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Alhama de Murcia, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Situado en la exclusiva zona de Los Guardianes, este complejo residencial ofrece una selecci…
$279,773
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 5 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 75 m²
Viviendas de 4 Dormitorios con Piscinas Privadas, Jardines y Soláriums en Mazarrón, Murcia U…
$309,867
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Villa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Villas Modernas e Independientes de 2 y 3 Dormitorios con Sótanos Privados en Mazarrón Situa…
$339,370
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Casa 5 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Número de plantas 1
Villa nueva en Alhama de Murcia. La villa se encuentra en un complejo residencial cerrado qu…
$418,113
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN CONDADO DE ALHAMA CAMPO DE GOLF Complejo residencial de obra nueva …
$401,132
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Las nuevas villas son un lujoso refugio rodeado de naturaleza espectacular. Estas propiedade…
$397,065
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Casa 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 1
Presentamos una nueva villa en la ciudad de Alhama de Murcia. Alhama de Murcia es una pintor…
$434,268
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Casa 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 1
Presentamos una nueva villa en la ciudad de Alhama de Murcia. La villa se encuentra en un co…
$420,843
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Las villas en la nueva construcción son un lujoso refugio rodeado de un impresionante paisaj…
$374,310
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Casa 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Modernas Villas Adosadas de 3 Dormitorios Cerca de la Costa en Puerto de Mazarrón El desarro…
$336,281
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Estas villas en el nuevo edificio son un lujoso refugio rodeado de naturaleza espectacular. …
$381,137
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Vive en el corazón del condado de Alhama, a pocos pasos del centro comercial Al Kassar, en u…
$300,927
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 107 m²
Villas nuevas en Condado de Alhama con Campo de GolfNuevo complejo residencial de villas y a…
$437,111
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/1
Presentamos una nueva villa en la ciudad de Alhama de Murcia. La villa se encuentra en un co…
$306,047
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN EL CAMPO DE GOLF DE CONDADO DE ALHAMA Complejo residencial…
$371,797
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Casa 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Modernas Villas Pareadas de 3 Dormitorios con Solárium en Puerto de Mazarrón Ubicadas en Pue…
$331,700
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Descubra esta exclusiva colección de villas situada en una ubicación privilegiada junto a un…
$346,891
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Casa 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/1
Presentamos una nueva villa en la ciudad de Alhama de Murcia. La villa se encuentra en un co…
$362,364
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Alhama de Murcia, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
ALHAMA NATURE RESORT - Nueva construcción Bungalow con 3 dormitorios en Alhama de Murcia, Co…
$254,286
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Las nuevas villas son un lujoso refugio rodeado de naturaleza espectacular. Estas propiedade…
$419,819
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Casa 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Las villas en Alhame de Murcia son un lujoso refugio en medio de un impresionante entorno na…
$323,113
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Villas exclusivas construidas con los más altos estándares de calidad en una ubicación privi…
$420,843
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
En el corazón del condado de Alhama, a pocos pasos del centro comercial Al Kassar, es un exc…
$273,053
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Villa en Alhama de Murcia, Španjolska
Villa
Alhama de Murcia, Španjolska
Dormitorios 3
Área 101 m²
Villas nuevas en Condado de Alhama con Campo de GolfNuevo complejo residencial de villas en …
$381,401
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Las nuevas villas son un lujoso refugio rodeado de naturaleza espectacular. Estas propiedade…
$368,622
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Villas exclusivas construidas con los más altos estándares de calidad en una ubicación privi…
$369,759
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Casa 3 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Descubra una exclusiva promoción para la venta de elegantes villas individuales construidas …
$363,957
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Alhama de Murcia, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alhama de Murcia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Adosados de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Mazarrón Ubicada en Mazarrón, en la Región …
$276,133
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