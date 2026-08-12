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Casas en la montaña en Venta en Španjolska

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Torrevieja
948
Barcelona
16
Marbella
1040
Valencia
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323 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Villa en Adeje, Španjolska
Villa
Adeje, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Esta villa independiente de nueva construcción justo frente al mar con las vistas de ensueño…
$2,08M
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Villa 6 habitaciones en Casares, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 713 m²
Número de plantas 1
Villa Llave en Mano Frente al Golf con Serenas Vistas en Casares Esta promoción llave en man…
$7,50M
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Villa en Miraverde, Španjolska
Villa
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 119 m²
Nos complace ofrecer esta hermosa villa adosada en venta situada en San Eugenio Alto en el c…
$1,15M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 626 m²
Número de plantas 3
Villas listas para entrar a vivir de calidad superior junto al golf en Estepona Este proyect…
$2,77M
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Villa 8 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 606 m²
Extraordinaria villa nueva con piscina privada, vistas impresionantes y un encantador jardín…
$4,22M
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Villa 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Villa fantástica con terraza en la azotea y unas impresionantes vistas al lago, piscina priv…
$667,196
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Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 505 m²
Número de plantas 2
Villas Sobre Plano con Vistas al Mar y de Alta Calidad en una Comunidad muy Solicitada en Fu…
$3,42M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Espectaculares Casas con Vistas Panorámicas en el Entorno Natural de Mijas La promoción se e…
$1,11M
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Villa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 207 m²
Villa Moderna de Lujo de 3 Dormitorios con Vistas Panorámicas al Mar en Cumbre del Sol, Alic…
$3,20M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Impresionante villa de 4 dormitorios, completamente nueva, situada en una exclusiva urbaniza…
$1,28M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 1
Villa lujosa con gran piscina infinita y unas vistas al mar impresionantes rodeada de natura…
$1,15M
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Increíble villa con piscina privada, terraza soleada en la azotea y espacio abierto en un en…
$372,309
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Villa 5 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo con piscina privada, jardín espectacular y amplia terraza en la azotea, ubicad…
$647,262
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Villa 4 habitaciones en San Javier, Španjolska
Villa 4 habitaciones
San Javier, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Fantástica villa con piscina privada, terraza en la azotea y sala de estar de planta abierta…
$457,081
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Casa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 341 m²
Número de plantas 3
Villas sostenibles junto al campo de golf con pintorescas vistas al mar en Estepona Este nue…
$1,79M
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Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 740 m²
Número de plantas 1
Fantástica villa superior con piscina infinita, amplias terrazas y preciosas vistas al mar, …
$2,78M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
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Casa grande 18 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa grande 18 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 18
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 269 m²
Número de plantas 3
Mansión con vistas al mar, licencia turística y excelente ubicación en Benahavis La mansión …
$16,33M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Número de plantas 4
Casas Adosadas de Obra Nueva en una Codiciada Ubicación junto a la Playa en Almuñecar Este n…
$489,545
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Villa 6 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 917 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,50M
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Villa 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 272 m²
Villa de 3 Dormitorios con Vistas al Mar y Piscina Infinita en Benitachell, Cumbre del Sol S…
$2,94M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
Villa superior con gran terraza en la azotea, piscina privada, jardín, gimnasio, spa e impre…
$1,45M
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Villa 4 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 631 m²
Espectacular villa con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al mar u…
$2,47M
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
Increíble villa moderna con gran piscina infinita, jardín, sótano e impresionantes vistas pa…
$781,245
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
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Villa 7 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 506 m²
Villa Moderna de Lujo con 6 Dormitorios y Vistas Panorámicas al Mar en Cumbre del Sol Situad…
$4,95M
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Villa 8 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 329 m²
Número de plantas 1
Villa de alta gama con abundante terraza en la azotea, piscina privada, garaje y amplio jard…
$1,46M
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Tipos de propiedades en Španjolska

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Parámetros de las propiedades en Španjolska

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