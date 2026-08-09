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Casas en Venta en Pilar de la Horadada, Španjolska

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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$328,183
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Bungalows de nueva construcción en venta en Pilar de la Horadada, a 3 km de la playa …
$428,667
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Bungalows de nueva construcción en Lo Romero Golf Resort, Pilar de la Horadada Viviendas mo…
$328,530
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Viviendas de Obra Nueva a 200 Metros de la Playa de Las Higuericas Viviendas modernas e…
$429,131
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 263 m²
Situado en el encantador entorno de Pilar de la Horadada, este complejo residencial ofrece u…
$395,221
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos Modernos y Elegantes de 3 Dormitorios cerca de la Playa en Pilar de la Horadada…
$573,065
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 174 m²
Número de plantas 2
Preciosa villa con una gran terraza en la azotea, un gran jardín y piscina privada situada c…
$622,323
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Bungalows de nueva construcción de estilo boutique con piscina privada en Pilar de la Horada…
$427,032
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Modernos adosados y duplexes de nueva construcción se encuentran en la zona tranquila de Pil…
$420,843
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Complejo residencial exclusivo de nuevos edificios en Pilar de la Horadada en la hermosa Cos…
$324,137
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Área 71 m²
Este complejo residencial de nueva construcción ofrece bungalows modernos a solo 2 km de la …
$396,345
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Estilo único y arquitectura única definen este nuevo edificio exclusivo en Pilar de la Horad…
$312,873
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Complejo Residencial de Bungalows de Obra Nueva en Pilar de la Horadada Exclusivos …
$348,803
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Villa en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Villa
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
VILLAS DE OBRA NUEVA EN MIL PALMERAS Residencial de obra nueva de villas en Mil Palmera…
$651,099
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Casa 3 habitaciones en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Este proyecto residencial está diseñado para el máximo disfrute del clima mediterráneo. Cada…
$614,256
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 1/2
Presentamos un cómodo bungalow en el complejo residencial MARVIC II en Pilar de la Horadada.…
$295,694
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Villas Modernas Independientes de 3 Dormitorios en un Complejo de Golf en Pilar de la Horada…
$684,966
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
COMPLEJO RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN TORRE DE LA HORADADA Complejo residencial de obra nue…
$455,491
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Casa 3 habitaciones en Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Urbanizacion Mil Palmeras, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Este proyecto residencial fue creado para el máximo disfrute del clima mediterráneo. Cada vi…
$614,256
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Casa 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Ofrecemos un nuevo complejo de 7 villas modernas, situado en una colina en la primera línea …
$568,747
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Número de plantas 3
Evo Villas es un moderno complejo residencial en Pilar de la Horadada (Alicante), a pocos mi…
$438,023
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Casa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1/1
Presentamos una nueva villa de estilo moderno en Pinar de Campoverde. Villa en una planta co…
$491,268
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Villa 6 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Número de plantas 1
Espectacular villa con piscina privada, amplia terraza en la azotea y precioso jardín, ubica…
$1,34M
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Casa 5 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Número de plantas 2
Duplex de dos plantas en un moderno complejo cerrado en Pilar de la Horadada. Pilar de la Ho…
$654,190
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Presentamos una nueva promoción de bungalows modernos en Pilar de la Horadada, una de las zo…
$403,891
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