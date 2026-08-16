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Casas en Venta en Gerona, Španjolska

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Lloret de Mar
62
Blanes
35
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
25
Platja dAro
21
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190 propiedades total found
Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Una casa unifamiliar con dos apartamentos totalmente independientes en Mas Bael es una gran …
$486,128
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Villa en Serrabrava, Španjolska
Villa
Serrabrava, Španjolska
Dormitorios 5
Área 397 m²
Casa con vistas al mar, espacios versátiles y eficiencia energética en Lloret de MarRas situ…
$798,056
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 440 m²
Lujo y nueva casa de estilo clásico en la urbanización elite de La Mongoda en Lloret de Mar …
$2,66M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 932 m²
Villa reformada con vistas al mar en una de las zonas más exclusivas de la Costa Brava, a so…
$2,14M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Área 654 m²
En el corazón de la prestigiosa urbanización de Cala Sant Francesque, a pocos pasos de la pl…
$1,70M
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Casa 5 habitaciones en Llagostera, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Llagostera, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Número de plantas 1
Confortable casa de nueva construcción de sola una planta, con estructura de panel CLT de 15…
Precio en demanda
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
TekceTekce
Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Hermosa villa con vistas al mar y licencia turística. Esta magnífica villa de nueva constru…
$1,69M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Hermosa casa de una planta con vistas al mar en la urbanización de Cala Caneias en Lloret de…
$1,04M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Begur, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 249 m²
Exclusivo complejo residencial de 27 casas adosadas, situado a solo 5 minutos a pie del cent…
$607,840
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 408 m²
Villa con vista al mar y una nueva piscina en Cala Sant France – BlanesPresentamos una propi…
$2,30M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 654 m²
Villa exclusiva con parcela adicional, licencia turística y vistas panorámicas al mar en Cal…
$1,69M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 397 m²
Exclusiva casa con licencia turística en Cala San Francesque – Blanes.En una de las zonas re…
$1,63M
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Villa en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Villa
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 354 m²
House withTOURIST LICENSEin classic style, located in an exclusive private residential area …
$1,43M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Encantadora casa adosada reformada con piscina, lista para entrarSituado en una tranquila zo…
$445,450
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 5
Área 507 m²
Descubre esta magnífica residencia ubicada en el prestigioso Cala Sant Francesque distrito d…
$2,25M
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Villa with sea view and tourist license400 mt Cala Bona – Cala Sant Francesc, BlanesLocated …
$990,863
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Casa con licencia turística en la ciudad de Blanes.Esta casa de 120 m2, situada a solo 150 m…
$580,850
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Townhouse for sale in Sa Boadella, Lloret de MarLocated in one of the most sought-after area…
$707,056
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Villa en Blanes, Španjolska
Villa
Blanes, Španjolska
Dormitorios 3
Área 190 m²
Amplia y luminosa casa de dos familias en MontferrandEn la planta baja: salón, baño, gran co…
$564,884
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
¡El comercio es posible!Casa en venta, con una superficie de 348 m2, construida en 2001, en …
$904,998
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Townhouse for sale in Lloret de MarMagnificent three-level townhouse located in a quiet resi…
$407,336
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Villa en Lloret de Mar, Španjolska
Villa
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Las casas al comienzo de la construcción a un precio especial sólo en la etapa inicial puede…
$1,01M
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 6
Área 674 m²
Casa de nueva construcción (construida en 2025), situada en una de las zonas residenciales m…
$2,54M
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Villa en Canyelles, Španjolska
Villa
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Una oportunidad única en la Costa Brava.Una encantadora casa en venta en Cala Cañelles, Llor…
$990,863
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Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 447 m²
A pearl surrounded by nature, where luxury combines with absolute tranquility.Located in the…
$1,52M
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Villa en Sant Hilari Sacalm, Španjolska
Villa
Sant Hilari Sacalm, Španjolska
Dormitorios 6
Área 417 m²
Manor y dependencias en una parcela de 4.207 m2. Encantadora Finca en venta, que consta de l…
$1,23M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 318 m²
Número de plantas 3
Chalet adosada de obra nueva en una zona residencial de Begur a pocos minutos del mar. Se…
Precio en demanda
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Villa en Platja dAro, Španjolska
Villa
Platja dAro, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Villa con vistas panorámicas al mar y a las montañas, en la prestigiosa urbanización Mas Nou…
$1,13M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Casa adosada en la zona de Fenals de Lloret de Mar. La distancia al centro de Barcelona es d…
$640,983
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Chalet 7 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Chalet 7 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Número de plantas 2
Chalet de dos plantas, de estilo típico catalán, con valla nueva, puerta corredera y portón …
Precio en demanda
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Inmobiliaria Scat Realty
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Tipos de propiedades en Gerona

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chalets
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Parámetros de las propiedades en Gerona, Španjolska

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