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Casas en Venta en El Campello, Španjolska

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48 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 7 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 750 m²
Número de plantas 2
Magnífica villa con impresionantes vistas al mar en la ciudad de El Campello. Ubicación idea…
$4,39M
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Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Le presentamos una nueva propiedad en una de las zonas más deseables de la Costa Blanca. Est…
$774,414
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Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Presentamos a su atención el nuevo edificio en una de las zonas más deseables de la Costa Bl…
$1,04M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
$658,830
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 293 m²
Ubicada en la privilegiada zona de El Campello, esta exclusiva colección de 14 adosados ofre…
$619,234
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Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
En venta es una magnífica casa de campo totalmente reformada situada en la encantadora zona …
$635,135
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Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 236 m²
Villa moderna y luminosa con piscina privada, amplia terraza, aparcamiento para dos coches y…
$716,622
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Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 123 m²
Descubre una nueva casa en El Campello. Presentamos un nuevo proyecto en una de las zonas má…
$1,14M
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Casa 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 396 m²
Ofrecemos a la venta un exclusivo chalet de estilo moderno con amplias habitaciones y diseño…
$895,778
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubre una pr…
$610,921
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Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Situado en la prestigiosa zona de Alicante, esta exclusiva zona residencial ofrece una exper…
$1,21M
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 8
Área 400 m²
La propiedad tiene más de 350 m2 de superficie construida y 1400 m2 de territorio vallado. L…
$2,58M
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Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Descubre este fantástico apartamento, perfecto para disfrutar de un verdadero estilo de vida…
$1,13M
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Casa grande 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa grande 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️➡️+ 60 кв.➡️🏚💶 Стои▶️ ➖➖яотариус
$637,675
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Casa 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
En Cala d’Or (El Campello, Alicante) comienza un proyecto exclusivo, limitado a 14 unidades …
$1,11M
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Casa 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
$647,272
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 dormitorios, 3 bañosSuperficie construida: 265 m2Superficie útil: 241 m2Tamaño de la parce…
$1,22M
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubr…
$669,036
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Casa 5 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 5 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 4
Presentamos una nueva villa moderna en la primera línea del mar en la ciudad de El Campello.…
$2,05M
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Casa en El Campello, Španjolska
Casa
El Campello, Španjolska
Área 90 m²
Oportunidad única en primera línea de playa de El Campello, en Alicante también conocida com…
$768,624
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Adosado Adosado 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Elysium es un nuevo complejo residencial de lujo en la costa mediterránea en la zona de Cala…
$624,155
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 4
Área 299 m²
Este exclusivo complejo cerrado ofrece cinco villas únicas con impresionantes vistas al mar,…
$884,032
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
$785,973
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Villa en El Campello, Španjolska
Villa
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Villa frente abierto en cristal para apreciar la amplia vista panorámica del mar y magnífico…
$1,21M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Exclusivas viviendas en primera línea de playa en El Campello, Costa Blanca Descubr…
$614,140
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Adosado Adosado 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
$624,155
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Ubicada en la privilegiada zona de El Campello, esta exclusiva colección de 14 adosados ofre…
$623,847
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Casa 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
$1,02M
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Casa 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 141 m²
Descubre una nueva casa en El Campello. Le presentamos una nueva construcción en una de las …
$809,090
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Adosado Adosado 2 habitaciones en El Campello, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Elysium es un nuevo complejo residencial de lujo en la costa mediterránea en la zona de Cala…
$658,830
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