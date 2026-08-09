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Casas en Venta en Benidorm, Španjolska

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117 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 342 m²
Sumérgete en la exclusividad y comodidad de estas nuevas villas independientes en Benidorm. …
$1,47M
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 223 m²
Presentamos un proyecto único que repensa el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27 …
$1,41M
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Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Sumérgete en la exclusividad y comodidad que ofrecen estas nuevas villas independientes en B…
$1,35M
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Presentamos un proyecto único que redefine el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27…
$1,27M
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 204 m²
Presentamos un proyecto único que repensa el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27 …
$1,23M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Área 205 m²
$703,112
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Casa 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Número de plantas 2
Presentamos una amplia casa confortable en un popular lugar turístico en la Costa Blanca. La…
$654,190
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 2
Área 200 m²
Esta casa se encuentra en una parcela de 1700 m2 en Beniudorm. La casa es completamente lega…
$457,591
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 226 m²
Presentamos un proyecto único que redefine el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27…
$1,41M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Área 318 m²
Descripción del objeto: Situado en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas o…
$2,28M
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 226 m²
Presentamos un proyecto único que repensa el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27 …
$1,32M
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 332 m²
Presentamos un proyecto único que repensa el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27 …
$2,03M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 344 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas ofrecen una experiencia …
$2,31M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 7
Área 310 m²
Una casa unifamiliar con un apartamento de invitados separado del alojamiento principal, con…
$1,86M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Lujosa villa mediterránea en la zona más exclusiva de Benidorm. Presentamos esta hermosa …
$1,81M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 6
Área 600 m²
Impresionante villa en una de las mejores zonas de Benidorm. Planta 1: gran cocina con comed…
$1,17M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Benidorm, estas exclusivas villas ofrecen un estilo de vid…
$1,25M
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 201 m²
Presentamos un proyecto único que redefine el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27…
$1,23M
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Casa 14 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 14 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 14
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 6
Área 700 m²
Número de plantas 4
Oferta exclusiva para inversores! Villa en estilo clásico se encuentra cerca de la playa de …
$3,19M
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Casa 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 465 m²
Ofrecemos un proyecto único que repensa el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27 vi…
$2,28M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villas de lujo de nueva construcción en Rincón de Loix, Benidorm, con piscina privada &#…
$1,37M
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Villa minimalista de nueva construcción en Benidorm con piscina privada Villa moderna de un…
$703,112
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Villa en Benidorm, Španjolska
Villa
Benidorm, Španjolska
Dormitorios 9
Área 430 m²
Este fantástico hotel consta de 2 cabañas, cada una con entrada independiente, tiene una lim…
$2,11M
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Casa 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 900 m²
Número de plantas 3
Presentamos una lujosa villa con impresionantes vistas al mar, situada en la montaña, en la …
$3,01M
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Casa 5 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Número de plantas 2
Presentamos un dúplex con una superficie total de 175,67 m2 de estilo moderno en un complejo…
$1,88M
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 201 m²
Presentamos un proyecto único que repensa el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27 …
$1,23M
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 274 m²
Somos un proyecto único que repensa el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27 villas…
$1,65M
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Casa 3 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 310 m²
Presentamos un proyecto único que repensa el concepto de exclusividad y calidad de vida. 27 …
$1,65M
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Casa 6 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 6 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 520 m²
Número de plantas 2
Presentamos una villa de 520 metros cuadrados, situada en una zona residencial entre Benidor…
$659,878
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Casa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Casa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Sumérgete en la exclusividad y comodidad que ofrecen estas nuevas villas independientes en B…
$1,31M
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