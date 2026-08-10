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Casas en Venta en Calpe, Španjolska

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173 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 164 m²
Piso 1/1
Presentamos una casa con impresionantes vistas del mar y Ifach rock en Calpe - un destino tu…
$517,817
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Casa 9 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 9 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Presentamos una espaciosa villa confortable con vistas al mar en Calpe - un destino turístic…
$853,291
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 426 m²
Situado en una de las zonas más exclusivas de Calpe, esta villa de lujo es la combinación pe…
$3,29M
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TekceTekce
Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Calpe, esta exclusiva colección de tres viviendas ind…
$1,37M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 362 m²
Este proyecto se encuentra en una de las zonas residenciales preferidas por todos los reside…
$1,37M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 410 m²
Esta nueva villa se encuentra en un complejo privado de seis propiedades de lujo ubicadas en…
$2,16M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 410 m²
Villa de lujo con vista al marModerna villa de lujo independiente con impresionantes vistas …
$2,17M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
Exclusiva villa de lujo de nueva construcción en Benissa, Costa Blanca Norte Descubre esta …
$2,96M
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Casa 7 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 612 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo con diseño moderno con impresionantes vistas al mar y Ifach acantilado en Calp…
$1,35M
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Casa 3 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Descubra esta impresionante villa nueva situada en una de las zonas residenciales más tranqu…
$1,76M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 273 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Calp, esta exclusiva oferta inmobiliaria presenta dos…
$1,27M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Calpe, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 1 o 2 dor…
$313,012
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Casa 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 421 m²
Número de plantas 3
La casa está construida en diferentes niveles, tiene una superficie de 421 metros cuadrados,…
$2,14M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Ubicadas en el encantador Pueblo Mascarat, estas exclusivas villas ofrecen un entorno privil…
$3,06M
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Villa 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista d…
$533,543
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Casa 7 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 600 m²
Número de plantas 3
Esta magnífica villa, construida sobre una parcela de 2600 m2, se encuentra en tres plantas …
$2,30M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Casa de dos plantas con 4 dormitorios, cada planta con entrada independiente. Tenemos una li…
$664,429
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Calpe, esta exclusiva oferta inmobiliaria presenta tr…
$1,10M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 491 m²
VILLA DE LUJO DE OBRA NUEVA EN BENNISA Villa de lujo de ubra nueva en venta en Beni…
$2,96M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Área 489 m²
Esta impresionante villa de diseño moderno se encuentra en una ubicación privilegiada en Cal…
$1,98M
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Casa 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 680 m²
En el corazón de la prestigiosa Costa Blanca Norte, esta magnífica villa redefine exclusivid…
$4,05M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
VILLA DE OBRA NUEVA EN CALPE Villa de nueva construcción situada en una de las zonas r…
$1,40M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 427 m²
Ubicadas en la hermosa localidad de Calpe, estas exclusivas villas ofrecen un entorno privil…
$1,79M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Ubicada en la hermosa localidad de Calpe, esta exclusiva villa ofrece un entorno privilegiad…
$3,68M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 249 m²
Villa de nueva construcción en venta en Calpe - Diseño moderno a solo 900 m de la playa …
$1,77M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 410 m²
VILLA DE LUJO VISTAS AL MAR Villa de lujo moderna e independiente con impresionantes v…
$2,15M
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Casa 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Situado en una ubicación privilegiada junto al puerto, estas 6 exclusivas nuevas villas reim…
$3,06M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 249 m²
Villa de nueva construcción en venta en Calpe - Diseño moderno a solo 900 m de la playa Exc…
$1,79M
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Villa en Calpe, Španjolska
Villa
Calpe, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 268 m²
Apartamentos y villas de lujo frente al mar en Mascarat, Calpe: la vida mediterránea redefin…
$3,03M
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Casa 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Situado en una ubicación privilegiada junto al puerto, estas 6 exclusivas nuevas villas reim…
$2,89M
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