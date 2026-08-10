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Casas en Venta en Marbella, Španjolska

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San Pedro Alcantara
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1 044 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 6 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 6 camas · 6 baños · 300 m2 construidos. …
$1,61M
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Casa 5 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 5 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 358 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 5 camas · 6 baños · 358 m2 construidos. …
$3,45M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,87M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en San Pedro de Alcántara. 3 dormitorios · 3 baños · …
$736,079
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Casa 6 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 6 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 539 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Nueva Andalucia. 6 camas · 6 baños · 539 m2 construidos. …
$4,91M
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Casa 8 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 608 m²
Villa de 8 dormitorios en venta en Ojén. 8 cama · 8 baño · 608 m2 construidos. Presentada po…
$1,39M
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Casa 3 habitaciones en Artola, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Artola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Artola. 3 dormitorios · 3 baños · 148 m2 construid…
$745,518
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Casa 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 256 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en La Campana. 3 dormitorios · 2 baños · 256 m2 construidos.…
$806,847
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Casa 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 413 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 4 camas · 5 baños · 413 m2 construidos. …
$3,39M
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Casa 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en San Enrique. 3 dormitorios · 5 baños · 220 m2 cons…
$854,173
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Casa 5 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 5 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 023 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 5 camas · 5 baños · 1023 m2 construidos.…
$8,67M
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Casa 6 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 6 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 515 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Las Brisas. 6 camas · 7 baños · 515 m2 construidos. Prese…
$5,35M
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Casa 5 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 433 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Elviria. 5 camas · 5 baños · 433 m2 construidos. Presenta…
$2,07M
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Casa 4 habitaciones en Artola, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Artola, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 245 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Hacienda Las Chapas. 4 dormitorios · 4 baños · 245 m2 con…
$1,67M
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Casa 4 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Elviria. 4 camas · 2 baños · 185 m2 construidos. Presenta…
$2,51M
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Casa 2 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Casa adosada de 2 dormitorios en venta en Elviria. 2 cama · 1 baño · 95 m2 construidos. Pres…
$483,233
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Casa 6 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 6 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 680 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 6 dormitorios · 7 baños · 680 m2 constru…
$7,47M
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Casa 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 3 dormitorios · 4 baños · 145 m2 …
$1,39M
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Casa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 401 m²
Villa de 7 dormitorios en venta en Marbella - Puerto Banus. 7 cama · 3 baños · 401 m2 constr…
$2,77M
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Casa 8 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 547 m²
Villa de 8 dormitorios en venta en El Rosario. 8 camas · 7 baños · 547 m2 construidos. Prese…
$2,89M
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Casa 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Guadalmina Alta. 4 dormitorios · 4 baños · 221 m2 constru…
$3,00M
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Casa 9 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 9 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 333 m²
Casa de 9 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 9 cama · 4 baño · 333 m2 construidos. Pre…
$1,67M
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Casa 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 409 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 3 dormitorios · 4 baños · 409 m2 constru…
$5,19M
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Casa 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 385 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Nueva Andalucía. 4 cama · 5 baño · 385 m2 construidos. Pr…
$4,04M
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Casa 6 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 6 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Casa adosada de 6 dormitorios en venta en Guadalmina Alta. 6 dormitorios · 4 baños · 305 m2 …
$1,67M
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Casa 4 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Elviria. 4 camas · 3 baños · 234 m2 construidos. Presenta…
$1,96M
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Casa 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Guadalmina Alta. 3 dormitorios · 2 baños · 300 m2 constru…
$1,73M
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Casa 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Las Chapas. 3 dormitorios · 3 baños · 260 m2 construidos.…
$1,55M
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Casa 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Casa de 2 dormitorios en venta en Tolox. 2 cama · 1 baño · 100 m2 construidos. Presentada po…
$167,372
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Casa 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Villa de 2 dormitorios en venta en La Campana. 2 cama · 1 baño · 67 m2 construidos. Presenta…
$485,454
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Tipos de propiedades en Marbella

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casas de campo
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Marbella, Španjolska

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