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Casas en Venta en San Pedro del Pinatar, Španjolska

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villas
49
bungalow
126
adosados
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251 propiedad total found
Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Villas nuevas en San Pedro del Pinatar con piscina privadaDiseño moderno y excelente ubicaci…
$614,425
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Casa 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
¡Una oportunidad única! Amueblado y equipado con una moderna villa de media casa con 3 dormi…
$462,221
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Bungalows de nueva construcción exclusivos con piscina privada en San Pedro del Pinatar …
$341,650
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
La casa con un diseño moderno, con una superficie de 108 metros cuadrados. m, consta de un s…
$420,843
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Modernos bungalows de nueva construcción en venta en San Pedro del Pinatar, cerca de la play…
$366,877
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Sumérgete en una nueva forma de vida donde la innovación y el diseño se combinan para crear …
$444,884
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Descubre este exclusivo complejo de nueva construcción en San Pedro del Pinatar, una de las …
$439,220
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 2/2
Presentando Villas Joblán 2 - bungalows modernos en San Pedro del Pinatar. Villas Joblán 2 e…
$346,637
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 83 m²
Nuevos bungalows en San Pedro del Pinatar – lujo y naturaleza junto al marUbicación ideal ce…
$349,736
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Casa 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Exclusiva oferta - barrios modernos de cuatro casas nuevas, ubicadas en una zona residencial…
$565,207
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Casa 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Descubre un exclusivo complejo de villas individuales ubicadas en una tranquila zona residen…
$491,233
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Villas adosadas de nueva construcción con piscina privada en San Pedro del Pinatar …
$440,848
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Adosada de 2 Dormitorios frente a la Playa con Solárium y Aparcamiento Privado en El Mojón, …
$341,377
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Nos complace presentar un nuevo complejo residencial situado en la encantadora ciudad de San…
$315,429
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Casa 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Completamente nueva y lista para entrar, moderna y moderna Villa con 3 dormitorios, uno en l…
$456,558
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1/2
Presentando Villas Joblán 2 - bungalows modernos en San Pedro del Pinatar. Villas Joblán 2 e…
$311,962
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Descubra una exclusiva colección de residencias boutique en Costa Calida, a solo 600 metros …
$375,533
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Bungalows modernos a pocos pasos del mar en el sur de la Costa Blanca. El nuevo complejo res…
$319,012
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Ubicada en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, esta exclusiva colección de 14…
$513,146
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Adosado Adosado 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Ubicados en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, estos adosados ofrecen una op…
$438,192
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Villa en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Ubicadas en la encantadora localidad de San Pedro del Pinatar, estas viviendas independiente…
$563,884
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Bungalows de nueva construcción en Lo Pagán: Vida Moderna Cerca de la Playa Ubicación privi…
$302,278
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Bungalows de nueva construcción en venta en Lo Pagan, cerca de la playa y del puerto deporti…
$328,899
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1/2
En venta un nuevo bungalow en San Pedro del Pinatar a 300 metros del marBungalow con una sup…
$261,619
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Modernos bungalows de nueva construcción en venta en San Pedro del Pinatar, cerca de la play…
$371,124
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Casa 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Descubra un proyecto único de villas modernas y unifamiliares situadas en una de las zonas m…
$936,174
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Casa 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Descubra un proyecto único de villas modernas y independientes ubicadas en una de las zonas …
$947,733
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Bungalows de nueva construcción con piscina privada en San Pedro del Pinatar Reside…
$380,785
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Bienvenido a un complejo de apartamentos único situado en la encantadora ciudad de San Pedro…
$260,065
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Villa 5 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villas Independientes de 4 Dormitorios en Venta con Piscina Privada en San Pedro del Pinatar…
$1,02M
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