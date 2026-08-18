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Casas en Venta en Islas Baleares, Španjolska

;
Santa Ponsa
41
Andrach
18
Palma de Mallorca
12
Formentera
3
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160 propiedades total found
Villa en Montuiri, Španjolska
Villa
Montuiri, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Casa en Baleares
$990,002
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Castillo en Palmanova, Španjolska
Castillo
Palmanova, Španjolska
Área 745 m²
Villa en Baleares
$13,98M
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Castillo 5 habitaciones en Palma de Mallorca, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Palma de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
Villa en Baleares
$3,95M
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It Is RealtyIt Is Realty
Castillo 3 habitaciones en Sol de Mallorca, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Sol de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 510 m²
Piso 2
Villa en Baleares
$2,27M
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Castillo 4 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 615 m²
Villa en Baleares
$10,89M
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Dúplex 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,07M
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TekceTekce
Castillo 6 habitaciones en Port dAndratx, Španjolska
Castillo 6 habitaciones
Port dAndratx, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 691 m²
Piso 3
Ofrecemos a la venta una nueva villa en una magnífica colina en Cala Llamp - Port Andrac. Vi…
$14,87M
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Villa en Bendinat, Španjolska
Villa
Bendinat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 367 m²
Casa en Baleares
$3,44M
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Villa en Santa Ponsa, Španjolska
Villa
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Casa en Baleares
$1,34M
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Villa 9 habitaciones en Santa Eulalia del Río, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Santa Eulalia del Río, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 525 m²
Villa moderna de alta gama con piscina infinita, grandes terrazas y vistas impresionantes al…
$5,73M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
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Castillo 6 habitaciones en sa Mola, Španjolska
Castillo 6 habitaciones
sa Mola, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 3 500 m²
Villa en Baleares
$23,29M
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Villa en Sant Francesc de Formentera, Španjolska
Villa
Sant Francesc de Formentera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa Jilguero es una combinación armoniosa de arquitectura tradicional y confort moderno, s…
$3,78M
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Castillo 7 habitaciones en Ses Rotes Velles, Španjolska
Castillo 7 habitaciones
Ses Rotes Velles, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 302 m²
Villa en Baleares
$1,49M
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Dúplex 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$1,02M
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Castillo 7 habitaciones en Andrach, Španjolska
Castillo 7 habitaciones
Andrach, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 070 m²
Villa en Baleares
$17,47M
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Villa en Islas Baleares, Španjolska
Villa
Islas Baleares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 98 m²
Descripción del sitio: En la costa noreste de Mallorca, donde la tranquilidad mediterránea s…
$747,833
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Nils Ott Real Estates
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Villa 5 habitaciones en Ibiza, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Ibiza, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Residencia moderna con vistas panorámicas al mar, Formentera y el centro histórico de Ibiza!…
$3,04M
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ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Castillo 5 habitaciones en Santa Ponsa, Španjolska
Castillo 5 habitaciones
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Villa en Baleares
$6,41M
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Villa en Santa Ponsa, Španjolska
Villa
Santa Ponsa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 395 m²
Piso 2
Casa en Baleares
$4,02M
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Castillo 7 habitaciones en Ses Rotes Velles, Španjolska
Castillo 7 habitaciones
Ses Rotes Velles, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 432 m²
Piso 3
Villa en Baleares
$1,50M
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Villa en Capdepera, Španjolska
Villa
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 3
Área 232 m²
Descripción del objeto: Luz de Cala Ratjada by TM es un proyecto residencial de lujo en la p…
$1,08M
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Nils Ott Real Estates
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Castillo 3 habitaciones en Andrach, Španjolska
Castillo 3 habitaciones
Andrach, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Piso 2
Villa en Baleares
$930,602
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Castillo 7 habitaciones en ses Illetes, Španjolska
Castillo 7 habitaciones
ses Illetes, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 911 m²
Villa en Baleares
$6,64M
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Villa en Palmanova, Španjolska
Villa
Palmanova, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Casa en Baleares
$1,04M
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Villa en Montuiri, Španjolska
Villa
Montuiri, Španjolska
Área 860 m²
Casa en Baleares
$599,825
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Dúplex 3 habitaciones en Las Salinas, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Las Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Allure of Sant Jordi by TM está ubicado en Colonia de Sant Jordi, a 300 metros de la playa E…
$954,213
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Castillo 4 habitaciones en Sol de Mallorca, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Sol de Mallorca, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 439 m²
Villa en Baleares
$3,32M
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Castillo 4 habitaciones en Sierra de Tramontana, Španjolska
Castillo 4 habitaciones
Sierra de Tramontana, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 312 m²
Mansión al estilo del Finn, situado en la pintoresca ciudad de Calvia, situada en la pintore…
$2,90M
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Dúplex 3 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Talaies de Canyamel by TM está ubicado en Canyamel (Capdepera), a tan solo 150 metros de Pla…
$1,05M
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Castillo 8 habitaciones en Pollensa, Španjolska
Castillo 8 habitaciones
Pollensa, Španjolska
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Villa en Baleares
$2,91M
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Tipos de propiedades en Islas Baleares

villas
castillos
dúplex

Parámetros de las propiedades en Islas Baleares, Španjolska

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con Terraza
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