Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Residencial
  4. Casa grande

Mansiones en venta en Španjolska

;
Comunidad Valenciana
3
Alicante
3
Casa grande Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Casa grande 18 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa grande 18 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 18
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 269 m²
Número de plantas 3
Mansión con vistas al mar, licencia turística y excelente ubicación en Benahavis La mansión …
$16,33M
Dejar una solicitud
Casa grande 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Casa grande 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️➡️+ 60 кв.➡️🏚💶 Стои▶️ ➖➖яотариус
$637,675
Dejar una solicitud
Casa grande 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa grande 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Buena villa independiente de 250 m² y 790 m² de terreno, 4 habitaciones dobles, 2 baños, 2 a…
$845,892
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Casa grande 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa grande 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Buena villa independiente con 3 dormitorios, 2 baños, cocina americana, armarios, amueblado,…
$336,188
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Španjolska

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir