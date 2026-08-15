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Casas en Venta en Torrevieja, Španjolska

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villas
115
bungalow
527
adosados
100
dúplex
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951 propiedad total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
El encantador bungalow, situado en la tranquila y hermosa zona de La Velleta en Torrevieja, …
$439,560
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Casa 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Ofrecemos un acogedor adosado situado en la zona de Carrefour, Torrevieja, un lugar ideal ta…
$161,828
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Adosado Adosado 1 habitación en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 1 habitación
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/1
Código 20260814101723Casa adosada en venta 40 metros cuadrados en España, Torrevieja, Alican…
$43,587
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Dmd consulting
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Situado en la zona deseada de la playa de Los Locos, en la vibrante ciudad de Torrevieja, es…
$241,758
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Villa de esquina separada con piscina privada, ubicada en Los Altos, Orihela Costa, una de l…
$381,724
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Casa 3 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Si usted está buscando alojamiento moderno junto al mar que está listo para entrar y no requ…
$386,498
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Descubre este encantador bungalow situado en la prestigiosa zona de Los Frutales de Torrevie…
$313,907
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Descubre esta fantástica casa adosada de 3 dormitorios situada en un tranquilo complejo resi…
$283,401
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Descubre esta espectacular vivienda adosada completamente reformada, situada en una tranquil…
$422,036
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Te presentamos esta magnífica vivienda unifamiliar ubicada en una de las zonas más codiciada…
$761,923
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Área 70 m²
$366,408
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Casa 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Bienvenido a una casa adosada moderna y con estilo en el atractivo complejo residencial de C…
$456,558
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
El complejo residencial constará de 112 apartamentos de lujo modernos, cuidadosamente diseña…
$374,493
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Laguna Village – Laguna Rosa, Torrevieja (Costa Blanca Sur) es un exclusivo complejo residen…
$473,895
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Casa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Chalet se encuentra en Torrevieja, en la zona de La Mata, a solo 180 metros de la playa de L…
$992,868
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
El complejo residencial constará de 112 apartamentos de lujo modernos, cuidadosamente diseña…
$397,610
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Casa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Bienvenidos a esta impresionante y moderna villa en la atractiva zona de Los Balcones, Torre…
$572,142
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Coronella Living by TM es el nuevo residencial de TM Grupo Inmobiliario situado en la zona d…
$431,518
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Área 146 m²
Descripción del sitio: En la encantadora ciudad de Torrevieja en la Costa Blanca, ofrecemos …
$376,657
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Nils Ott Real Estates
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Este moderno complejo residencial de nuevos edificios se encuentra en Alicante, en la ciudad…
$364,090
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
El complejo residencial constará de 112 residencias de lujo modernas, cuidadosamente diseñad…
$397,610
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Área 74 m²
$396,345
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Villa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 1
Preciosa villa lista para entrar a vivir con azotea, piscina privada y jardín cerca de la pl…
$499,175
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
El complejo residencial constará de 112 apartamentos de lujo modernos, cuidadosamente diseña…
$428,817
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Casa 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Ofrecemos un proyecto de construcción individual, en dos sitios de 385 metros cuadrados y un…
$866,882
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
El complejo residencial constará de 112 viviendas de lujo modernas, cuidadosamente diseñadas…
$461,181
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
$403,389
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Un exclusivo complejo residencial situado entre el Parque Natural La Mata Lagoon y la Laguna…
$392,986
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS BUNGALOW EN LOS BALCONES Re…
$379,940
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
El complejo residencial constará de 112 viviendas de lujo modernas, cuidadosamente diseñadas…
$377,960
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